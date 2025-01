Si ferma l’avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open: la veterana Svitolina vince in rimonta

Una Elina Svitolina vecchio stampo si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open: dopo una partenza difficile, l’ucraina ha trovato il suo miglior tennis e ha ribaltato Jasmine Paolini con il punteggio di 2-6 6-4 6-0 in un’ora e tre quarti. Qualche chance di troppo sbagliata per la nativa di Castelnuovo Garfagnana a inizio secondo set e poi semplicemente un’avversaria che non le ha concesso più spazi. Svitolina agli ottavi troverà Veronika Kudermetova.

Nel primo set è Svitolina ad approcciare meglio il match: l’ucraina riesce a brekkare sull’1-1 grazie a tre errori di dritto da parte di Paolini. Da qui in avanti però arriva una striscia di ben sei giochi consecutivi da parte della giocatrice toscana a cavallo tra il primo e il secondo set: il contro-break arriva a zero con una risposta di rovescio in allungo bellissima a suggellarlo.

La ragazza di Bagni di Lucca poi impone tutta la sua pesantezza di palla per sfondare le difese della sua avversaria. Il dritto è sempre più incisivo e le permette sempre più spesso di prendere il comando degli scambi. La numero 4 del mondo sul 4-2 risale anche dal 15-40 al servizio e poi chiude il parziale con il punteggio di 6-2.

Paolini che sembra poter prendere il match definitivamente in mano all’inizio del secondo set, ma Svitolina reagisce e cresce dal punto di vista dell’intensità. La giocatrice di Odessa riesce ancora una volta a brekkare sull’1-1 sfruttando una serie di ingenuità di Paolini tra cui una smorzata che non arriva neppure a rete.

Stavolta però l’ex numero 3 del mondo allunga sul 3-1, annullando una palla del contro-break. Svitolina difende il break di vantaggio giocando in maniera più aggressiva e offensiva rispetto al primo set e ha anche due set point in risposta sul 5-3, ma l’italiana rimane aggrappata con le unghie e con i denti alla frazione. L’ucraina però è freddissima al servizio, chiude sul 6-4 e porta tutto al terzo set.

La numero 27 del mondo sfrutta l’onda del secondo set e parte subito alla grande nel terzo parziale: l’ucraina è un muro, aggredisce in risposta e si prende subito il break di vantaggio. In dieci minuti Svitolina scappa sul 3-0 e Paolini sembra sfiduciata, l’atteggiamento è sempre più negativo anche verso sé stessa. Elina arriva ovunque, rimette in campo tutti e manda ai matti la toscana: il terzo set finisce addirittura con un pesante 6-0.

Svitolina che ha servito molto bene: 7 ace, 83% di punti con la prima e ben 34 colpi vincenti a fronte di 29 gratuiti. Solo 20 i vincenti di Paolini che non è riuscita a sfondare il muro.