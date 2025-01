Jannik Sinner aggiunge un impegno al calendario: esibizione a Las Vegas, avversari già definiti

Jannik Sinner tira il fiato dopo il trionfo a Melbourne. Il n.1 del mondo non interverrà a Roma al Quirinale nell’incontro previsto con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dove saranno celebrati i successi del tennis italiano del 2024, tra cui i successi in Coppa Davis e in BJK Cup, nonché le medaglie olimpiche conquistate da Lorenzo Musetti e dal doppio femminile formato da Sara Errani e Jasmine Paolini.

Una scelta che sta facendo discutere, ma le giustificazioni si legherebbero alla gestione della salute e alla necessità di riposo assoluto. Un Sinner provato dall’esperienza nella terra dei canguri, dove è riuscito a replicare quanto fatto nella stagione passata, ma dove delle crepe dal punto di vista fisico si sono evidenziate. Il riferimento è alla partita degli ottavi di finale contro il danese Holger Rune.

Come rivelato dal tecnico australiano, Darren Cahill, Jannik ha rischiato seriamente di non poter scendere in campo contro Rune per il malessere noto. E così, ora si vuol ricaricare le pile e c’è la volontà di isolarsi prima di riprendere gli allenamenti. Un calendario che non prevederà, come si sa, il torneo di Rotterdam (3-9 febbraio), ma l’evento a Doha dal 17 al 22 febbraio.

Un ATP500 di grande prestigio in cui sono iscritti anche Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Andrey Rublev e in casa Italia anche Matteo Berrettini. Da capire se Nole risponderà davvero presente per il suo infortunio alla coscia sinistra che l’ha costretto al ritiro nella semifinale degli Australian Open contro Alexander Zverev.

A proposito di Zverev, Sinner disputerà con il tedesco un’esibizione. Dal 1° al 2 marzo, a precedere il Masters1000 di Indian Wells (5-16 marzo), l’azzurro sarà impegnato a Las Vegas nella competizione “The MGM Rewards Slam“, un’occasione di promozione per il tennis nella nota città del Nevada. Saranno sei i tennisti al via. Oltre all’altoatesino e al tedesco, gli americani Tommy Paul e Taylor Frtiz, la bielorussa Aryna Sabalenka e la giapponese Naomi Osaka saranno coinvolti.

Las Vegas, March 1 & 2 Jannik

Taylor Fritz

Naomi Osaka

Aryna Sabalenka

Alexander Zverev

Tommy Paul pic.twitter.com/QyOmN3oteW — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) January 23, 2025

Pertanto, Sinner vivrà in maniera un po’ diversa il proprio avvicinamento al Sunshine Double, ricordando anche quanto accaduto l’anno scorso, con la positività ai test antidoping in California e l’udienza del TAS che ci sarà nella due giorni 16-17 aprile a Losanna. Una scadenza che va a sovrapporsi con uno dei tornei a cui il pusterese è iscritto, ossia Monaco di Baviera. Vedremo come gestirà la situazione.

PROGRAMMAZIONE JANNIK SINNER

17-22 febbraio ATP500 Doha (Qatar)

1°-2 marzo esibizione a Las Vegas (USA)

5-16 marzo Masters1000 Indian Wells (USA)

19-30 marzo Masters1000 Miami

14-20 aprile ATP500 Monaco di Baviera (Germania) ?

23 aprile-4 marzo Masters1000 Madrid (Spagna)

7-18 maggio Internazionali d’Italia

25 maggio-8 giugno Roland Garros