Jannik Sinner confortato dalla presenza di un suo caro tra gli spalti a Melbourne

Primo match e prima vittoria per Jannik Sinner agli Australian Open. Il n.1 del mondo ha sconfitto il cileno Nicolas Jarry col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (5) 6-1 e ha dovuto faticare non poco nei primi due parziali per piegare la resistenza del cileno, protagonista di un’eccellente partita nelle frazioni indicate.

Bravo, però, Sinner a venir fuori alla distanza e a spuntarla con un marchio di fabbrica del suo tennis: la capacità di tenere sempre il ritmo alto e di giocare tutti i tempi. Jarry non ha più avuto energie per tenere il passo e il punteggio netto nell’ultimo parziale è stato la logica conseguenza.

Una lieta sorpresa poi quest’oggi si è palesata, ovvero la presenza del fratello più grande (adottivo) Mark, tra gli spalti della Rod Laver Arena. Per la prima volta, il ragazzo ha deciso di fare un viaggio nella terra dei canguri per stare vicino a Jannik in un torneo complicato anche per le vicende extra campo di cui si parla con una certa continuità.

Dall’intervista concessa al collega di Eurosport, Matteo Zorzoli, sono emersi anche altri particolari: “Sì, gli avevo detto che sarebbe stato un lungo viaggio e che l’Australia è lontana. Una bella esperienza“, ha commentato il n.1 ATP.