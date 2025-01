Italia-Danimarca oggi in tv, Mondiali pallamano 2025: orario, programma, streaming

Dopo le strepitose vittorie contro Tunisia e Algeria, che hanno consegnato la qualificazione al secondo turno dei Mondiali 2025 di pallamano, l’Italia di Riccardo Trillini è pronta a tornare in campo per la terza giornata del Girone B del Preliminary Round.

La mission questa volta è “Impossible”: duello contro i padroni di casa della Danimarca, all’interno del Jyske Bank Boxen. Gli azzurri davanti ai tre volte campioni del mondo in carica e ai campioni olimpici di Parigi 2024.

L’Italia però, ancor di più sulle ali dell’entusiasmo dopo gli storici risultati messi in fila contro le squadre africane, non vede l’ora di potersi misurare contro una potenza del genere, per capire a che punto è la sua traiettoria di crescita.

Italia-Danimarca, valida per la 3a giornata del Gruppo B del Preliminary Round dei Mondiali 2025 di pallamano, si giocherà a Herning (Danimarca) quest’oggi, sabato 18 gennaio, alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su NOW, Sky Go e gratuitamente sul canale Youtube di Sky Sport e sul sito sky.it. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta del match, per non perdervi neanche un’emozione, un gol e una parata della gara.

PROGRAMMA MONDIALI PALLAMANO 2025 OGGI

Sabato 18 gennaio

Ore 20.30 Italia-Danimarca – Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

DOVE VEDERE ITALIA-DANIMARCA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: NOW, Sky Go, Youtube Sky Sport e sky.it

Diretta Live Testuale: OA Sport