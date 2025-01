Pallamano: l’Italia vola al Main Round ai Mondiali 2025. Tutto facile per Francia, Svezia e Danimarca

La terza giornata dei Mondiali 2025 di pallamano è ufficialmente andata in archivio. Ecco quali sono i risultati maturati in questo 16 gennaio, relativamente ai vari gironi del Preliminary Round.

Gruppo B

Una meravigliosa Italia batte largamente l’Algeria con il punteggio di 32-23. Parisini – oggi 100 presenze in azzurro – e soci si prendono così uno storico passaggio al Main Round del torneo iridato, in compagnia della Danimarca che in serata ha “scherzato” contro la Tunisia, battuta dai campioni olimpici per 32-21.

Classifica Girone B: Danimarca 4, Italia 4, Tunisia 0, Algeria 0

Gruppo C

La Francia supera addirittura 43-19 il Kuwait facendo capire una volta di più che i transalpini hanno voglia di riscatto a questi Mondiali. Più contenuto il successo dell’Austria: 28-26 al Qatar.

Classifica Girone C: Francia 4, Austria 4, Qatar 0, Kuwait 0

Gruppo F

Non senza fatica la Spagna riesce a piegare le resistenze del Cile per 31-22, gli iberici faticano un tempo prima di avere ragione dei sudamericani. Comodissimo il successo della Svezia, che regola il Giappone 39-21, anche in questo caso con gli scandinavi a soffrire un tempo (17-13) contro i nipponici, che poi però nella ripresa sono calati.

Classifica Gruppo F: Svezia 2, Spagna 2, Cile 0, Giappone 0

Gruppo G

La Slovenia dilaga 41-19 contro Cuba, in una partita mai in discussione. Bene anche l’Islanda che batte senza troppi patemi Capo Verde per 33-21.

Classifica Gruppo G: Slovenia 2, Islanda 2, Capo Verde 0, Cuba 0

Domani, 17 gennaio, saranno 8 le partite in programma. Gruppo A: Cechia-Polonia (h 18.00) e Svizzera-Germania (h 20.30). Gruppo D: Paesi Bassi-Macedonia (h 18.00) e Guinea-Ungheria (h 20.30). Gruppo E: Portogallo-Brasile (h 18.00) e Stati Uniti-Norvegia (h 20.30). Gruppo H: Bahrain-Egitto (h 18.00) e Croazia-Argentina (h 20.30)