Pallamano, Italia in una nuova dimensione! Travolge anche l’Algeria e supera il primo girone ai Mondiali!

Ai Mondiali 2025 di pallamano: l’Italia è uno spettacolo. Nella seconda partita del girone B del Preliminary Round, gli azzurri travolgono l’Algeria con il punteggio di 32-23 assicurandosi la seconda vittoria nella pool e soprattutto il passaggio certo e anticipato al Main Round del torneo iridato.

CRONACA ITALIA-ALGERIA

A Herning la partita inizia con l’Italia a sbloccare la contesa, per effetto del gol di Bulzamini, e poi un match che “ristagna” 5 minuti, complice anche le parate di Ebner e l’imprecisione azzurra in alcune giocate. L’Algeria poi pareggia sull’1-1, ma è l’unico momento in cui gli africani riescono a stare con gli uomini di Riccardo Trillini.

Dal 2-1 griffato da Prantner infatti, Parisini e compagni volano via. Pirani scava il solco sul 6-3 in campo aperto, mentre la panchina algerina è costretta a chiamare timeout. Abdi da solo non basta, anche perché Ebner è in formato “saracinesca” una volta di più nel Mondiale e nelle partite dell’Italia. Savini entra pure lui in ritmo, al 15′ è 10-5 per gli azzurri. La partita si scalda, i rivali della selezione tricolore provano a innervosire il tutto: gli arbitri sono costretti a chiamare qualche penalità (due minuti) all’indirizzo dei giocatori in campo. Al 23′ l’Algeria si riavvicina sul 12-9: Helmersson sbaglia un tiro dai sette metri, Savini viene sanzionato, la selezione africana avrebbe la palla del -2 ma Ebner riesce ancora a compiere uno splendido intervento che carica gli azzurri e manda in confusione gli avversari.

Simone Mengon segna e fa scaturire l’inferiorità algerina, Prantner imbeccato da Savini va nuovamente a referto. In un amen è 14-9, che diventa in via definitiva 16-11 all’intervallo dopo un doppio botta e risposta ancora una volta Savini. Primo tempo: Italia-Algeria 16-11.

La ripresa si apre con i portieri protagonisti: Ghedbane ipnotizza Prantner dai 7 metri, così come il subentrato Colleluori fa lo stesso su Saker. Poi le reti del “Professor” Marrochi e di Iballi, quest’ultimo con un pallonetto, per il 19-13. L’Italia va sul +6, ma Dauod e Abdi non ci stanno: 19-15.

Ultimi venti minuti, la partita attraversa una “secca realizzativa” da parte di tutte e due le squadre. L’Algeria chiama timeout. Gli africani escono dalla panchina con la rete del 19-16 con Berkous, potrebbe essere una rete che mina le sicurezze, ma non è così: l’Italia si aggrappa a Marrocchi che tira fuori una doppietta in penetrazione e con un penalty dai 7 metri. Poi sale in cattedra Dapiran: due reti anche per lui. Al 47′ è 23-16 per gli azzurri.

Si va sul 24-17, rettilineo finale. Naim si prende un due minuti che sa di resa, per impedire all’Italia una rapida ripartenza. Bortoli colpisce con la rete del 25-17 che profuma di match point: azzurri sul +8. Gli ultimi minuti servono solo a definire il risultato e a preparare la festa.

L’Italia sfonda quota 30, l’Algeria è sfinita. Arriva la sirena a Herning: Italia-Algeria 32-23. Ora per gli azzurri ci sarà la possibilità di misurarsi contro la Super Danimarca con la tranquillità e la sicurezza di chi si sta godendo un sogno straordinario, sabato 18 gennaio alle ore 20:30, mentre Algeria e Tunisia si dovranno giocare il tutto per tutto nello spareggio africano per superare il primo turno di questi Mondiali.