Golf, Matsuyama conduce di un colpo al The Sentry. Insegue Morikawa

È Hideki Matsuyama il leader del The (20 milioni di dollari di montepremi e 700 punti FedEx Cup) dopo 36 buche. Due giri in 65 hanno portato il nipponico, vincitore del The Masters, in testa a -16 con un solo colpo di vantaggio sullo statunitense Collin Morikawa, fermo a -15.

In due giorni, Matsuyama ha fatto registrare solamente un bogey (durante il giovedì di gara) e ben 15 birdie e un eagle. Appaiati in T3 a -14, invece, gli americani Tom Hoge (primo dopo R1), Keagan Bradley e Maverick McNealy e il belga Thomas Detry.

Arrivato nelle posizioni alte della classifica anche Wyndham Clark, partito “male” giovedì con appena un -4 sporcato da 3 bogey. Lo statunitense ha segnato durante la seconda giornata un giro in 64 (-9) con 7 birdie sulle seconde nove buche e 2 sulle prime e si è aggiudicato la 13ª posizione insieme al connazionale Cameron Young a -13 sul totale.

Non è riuscito a mantenere il ritmo giusto, invece, Will Zalatoris, 2º dopo la prima giornata. Zalatoris ha pagato una giornata dove le occasioni per il birdie non sono state sfruttate al meglio. Lo score di fine giornata, infatti, è un -3 (70 colpi) che sta stretto all’americano.

I due fuoriclasse scandinavi, Viktor Hovland e Ludvig Aberg, rispettivamente norvegese e svedese, hanno chiuso le prime 36 buche in -7 e si trovano così in T29 insieme ad altri giocatori tra cui Aaron Rai e Patton Kizzire.

Non pervenuti, fin qua, due golfisti molto attesi questo week end alle Hawaii: Xander Schauffele e Justin Thomas. Entrambi i professionisti americani sono fermi a -4 in T44 su un field di 59 iscritti. Tuttavia sui fairway del Kapalua Golf Course si giocherà senza il taglio e quindi le occasioni per risalire la china saranno molteplici.