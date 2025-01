Golf: il team Gran Bretagna e Irlanda vince la Team Cup 2025 sull’Europa continentale. Manassero vince il suo match singolo

Si è chiusa da poco, all’Abu Dhabi Golf Resort, la seconda edizione della Team Cup, evento che di fatto (anche se non per il ranking mondiale, per ovvie ragioni) apre la stagione del DP World Tour. Il Team Great Britain & Ireland (Gran Bretagna e Irlanda) si è imposto per 17-8 sull’Europa Continentale, confermando la propria predominanza grazie ai match singoli, terminati con un complessivo 6-4 a favore dei golfisti d’Oltremanica.

Di fatto, il confronto si conclude già nelle prime fasi della giornata, con il team che di fatto si compone di soli giocatori sotto la Union Jack (9 inglesi più McKibbin che è nordirlandese) che va a conquistare i due punti necessari per chiudere la pratica proprio con i match d’apertura, in cui da Tommy Fleetwood a Justin Rose s’impongono tutti in maniera decisamente convincente.

All’Europa continentale non resta che limitare i danni, cosa che viene fatta discretamente bene e con un tris di vittorie, due delle quali arrivano proprio sul filo di lana. Una di queste due si lega a Matteo Manassero, che batte proprio il già citato Tom McKibbin e ora è pronto a volare, assieme a Francesco Molinari, dall’altra parte dell’Oceano, destinazione PGA Tour.

A proposito di Chicco, per lui arriva un pari acciuffato praticamente all’ultimo contro Jordan Smith (alla buca 17, per l’esattezza). Adesso i cammini dei vari uomini si diversificheranno: chi, come detto, sarà sul PGA Tour, chi invece giocherà subito al Dubai Desert Classic, con punti da Rolex Series in palio.

RISULTATI TEAM CUP 2025 SINGOLI

Pavon (FRA)–Fleetwood (ENG) 3&1

Olesen (DEN)–Hatton (ENG) 3&1

Langasque (FRA)–Canter (ENG) 5&4

Guerrier (FRA)–Rose (ENG) 3&2

Norgaard (DEN)–Jordan (ENG) 3&2

Neergaard-Petersen (DEN)–Waring (ENG) 4&3

Rozner (FRA)–Wallace (ENG) 1 up

Manassero (ITA)–McKibbin (NIR) 1 up

Molinari (ITA)–Smith (ENG) pari

R. Hojgaard (DEN)–Rai (ENG) pari