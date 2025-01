Golf, Gran Bretagna e Irlanda schiacciano i continentali. A 2 punti dalla vittoria con 10 singoli da giocare

Un mezzo k.o. tecnico quello subìto dalla compagine continentale durante la seconda giornata della Team Cup, una delle tante competizioni a squadre che stanno iniziando a popolare la programmazione annuale sia del PGA Tour che del Dp World Tour.

Se durante il venerdì di gara il team GB & I (Gran Bretagna e Regno Unito) si era imposto nei fourball per 3.5 a 1.5 con 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, durante il sabato non c’è stata storia per quanto riguarda i foursome, sia di mattina che di pomeriggio. Il parziale, dopo due giorni, infatti è alquanto sfavorevole per la squadra capitanata dall’azzurro Francesco Molinari: 11 a 4 per gli “isolani” e solamente una giornata davanti.

Durante la mattinata gli unici a portare un punto in casa “continente” sono stati i francesi Matthieu Pavon e Romain Langasque, alternatisi bene durante tutta la durata del giro. A pagare lo scotto contro i transalpini sono stati i due britannici Jordan Smith e Laurie Canter per ben 3&2 (3 up con due buche rimaste da giocare). Per il resto, i ragazzi capitanati da Molinari non sono riuscita a trovare il ritmo giusto. Così né Matteo Manassero, in coppia con Antoine Rozner, né Rasmus Højgaard, appaiato al connazionale danese Rasmus Neergaard-Petersen, né Julien Guerrier, che giocava proprio con Francesco Molinari, sono riusciti a strappare un punto. Troppo forti, rispettivamente, le coppie formate da Paul Waring e Jordan Matthew, Aaron Rai e Tom McKibbin e Justin Rose e Tommy Fleetwood. Unica nota positiva il mezzo punto apportato dal pareggio tra Thorbjørn Olesen e Niklas Norgaard da una parte e Tyrrell Hatton e Matt Wallace dall’altra.

Parziale drammatico anche quello del pomeriggio. Molinari paga il non aver cambiato alcuna coppia e aver schierato le formazioni del mattino. Così i francesi Pavon e Langasque si confermano i cavalli trainanti di una squadra che sta facendo acqua da tutte le parti con l’unico punto conquistato nel pomeriggio. Sonora la batosta presa dall’azzurro Matteo Manassero insieme a Antoine Rozner per mano di Paul Waring e Laurie Canter: 6&4 (6 up con 4 buche da giocare).

Domani sarà la giornata dei singoli. Sono ancora tanti i punti in palio (10) e lo spazio per ribaltare il torneo c’è ancora.Tuttavia servirebbe vincere almeno 8 incontri su 10 e pareggiare gli altri due. Nel caso anche solo di una vittoria da parte del team Gb & I servirebbe a quel punto un miracolo.

Ecco gli accoppiamenti di domani al via dalle 7:35 ora locale:

Pavon-Fleetwood

Olesen-Hatton

Langasque-Canter

Guerrier-Rose

Norgaard-Jordan

Neergaard-Petersen-Waring

Rozner-Wallace

Manassero-Mckibbin

Molinari-Smith

Højgaard-Rai