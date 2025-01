Golf, Ferguson guida il Dubai Desert Classic di un colpo. Migliozzi e Laporta ancora in gara, fuori Rahm

Spettacolare finale di giornata per lo scozzese Ewen Ferguson al Dubai Desert Classic. Il 28enne, con 3 vittorie fin qui sul maggiore circuito europeo (Qatar Masters e ISPS Handa World Invitational nel 2022 e BMW International Open nel 2024), ha chiuso con birdie eagle per un totale di -12 su 36 buche (-7 di giornata) e un colpo di distanza sul neozelandese Daniel Hillier, particolarmente in forma negli ultimi mesi, fermo a -11.

Sui fairway dell’Emirates Golf Club Ferguson ha fin qui prodotto due bogey-free round e, insieme al collega neozelandese Hillier, hanno già messo un discreto margine di vantaggio sugli inseguitori. In T3, a -8, si trova un gruppo guidato dall’australiano Jason Scrivener, i britannici Tyrrell Hatton e Laurie Canter, e dal sudafricano Shaun Norris. Scivolati indietro, invece, i 3 protagonisti della prima giornata. Il portoghese Ricardo Gouveia ha aperto il secondo round con un bogey alla 1 e ha chiuso il giro in pari al par rimanendo a -7 in T7. David Micheluzzi, invece, ha fatto fatica ad uscire dalle prime 5 buche segnando un doppio alla 2, un bogey alla 4 e uno alla 5. I 3 birdie sulle seconde non sono riusciti a contenere gli errori commessi sulle prime e alla fine della giornata il +1 (-6 sul totale) pesa sul parziale. Infine, l’amateur David Ford ha perso 5 colpi nel primo stretch di buche (con 3 bogey, un doppio e un birdie) e guadagnato solamente uno nel corso delle seconde 9 (con un bogey e 2 birdie) consegnando uno score di giornata di +3 per un totale di -4 in T24.

Risalita, invece, per Tommy Fleetwood. Il britannico, leggermente attardato dopo il primo round, ha portato a casa un R2 in -4 grazie a 3 birdie, un eagle e un bogey. Il 7 volte campione sul Dp World Tour si trova ora in T16 insieme al nordirlandese Tom McKibbin, il danese Niklas Norgaard, l’americano Patrick Reed e, tra gli altri, l’azzurro Guido Migliozzi. Il giocatore vicentino, partito forte giovedì, ha rallentato leggermente quest’oggi consegnando in club house un +1 che gli sta molto stretto (dovuto a 3 bogey sulle prime e 2 birdie sulle seconde). In 33esima posizione, invece, Rory McIlroy, quest’oggi con un -1 che si va a sommare al -2 di ieri per un 70-71 che non fa emergere il nordiralndese su uno dei campo preferiti dal 18 volte vincitore sul Dp World Tour. Con lui anche il thailandese Kiradech Aphibarnrat, lo scozzese Richie Ramsay, il francese Mike Lorenzo-Vera e il sudafricano Dylan Frittelli.

Si sono salvati dal taglio anche il mancino statunitense Akshay Bhatia, fermo a -2 in T44, e Francesco Laporta, che ha chiuso le 36 buche in pari al par e si trova in T65 insieme a Nicolai Højgaard. Fuori dal week end, invece, lo spagnolo Jon Rahm (complice un secondo giro in +5), il sudafricano Thriston Lawrence, 3° l’anno scorso nella Race to Dubai, il norvegese Viktor Hovland e l’ultimo italiano in gara questa settimana Andrea Pavan, fuori per un colpo a +1.