Golf, Armitage conserva la vetta del Ras al Khaimah Championship a metà gara, Pavan supera il taglio

I golfisti del DP World Tour continuano a dare spettacolo nel consueto appuntamento del fine settimana. Protagonisti che hanno archiviato il secondo round del Ras al Khaimah Championship (montepremi 2.5 milioni di dollari), evento nato nel 2022 che fa parte del cosiddetto Arabic swing. Marcus Armitage si conferma al comando con due lunghezze di margine sui più immediati inseguitori.

L’inglese piazza un solido -3 di giornata che lo issa ad un complessivo -12 (132 colpi). -10 e seconda posizione per il connazionale Daniel Brown e per lo spagnolo Alejandro Del Rey, seguiti a due colpi da Johannes Veerman. L’americano risale di ben 41 posizioni grazie ad uno straordinario -8 di parziale, il migliore di giornata in compagnia proprio del citato Brown. -7 e quinta piazza per il gruppetto composto dai francesi David Ravetto e Frederic Lacroix, dal cinese Haotong Li, dallo svedese Alexander Bjork e dal danese Hamish Brown.

Sul percorso par 72 dell’Al Hamra Golf Club di Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uniti) chiudono la top ten in decima posizione con il punteggio di -6 lo spagnolo Ivan Cantero, il sudafricano Shaun Norris e gli inglesi Joe Dean, Richard Mansell e Jack Senior. Classifica alquanto corta con oltre 30 golfisti racchiusi in 8 colpi ed il taglio che ha estromesso i partecipanti che hanno chiuso le prime due tornate alla pari con il par.

Tra gli italiani avanza alle fasi finali il solo Andrea Pavan. Il veneto è 42° con il punteggio di -2 e con il -4 odierno cancella il pessimo avvio che lo aveva relegato nelle posizioni di rincalzo. Nulla da fare per Guido Migliozzi, 74° in patta con il par, e per Francesco Laporta, 88° con lo score di +1. Domani spazio al terzo giro che scremerà le maglie nelle zone alte della classifica e ci fornirà ulteriori indizi sulla tenuta di Armitage.