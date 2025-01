Golf, al Bahrain Championship difende il titolo Dylan Frittelli. A caccia di punti anche Migliozzi, Laporta e Pavan

Il Dp World Tour cambia nazione ma non zona geografica. Dal 30 gennaio al 2 febbraio i migliori giocatori del tour europeo scenderanno infatti in campo in Bahrain per il Bapco Energies Bahrain Championship al Royal Golf Course (2,5 milioni di dollari e 3.500 punti Race To Dubai in palio).

Il torneo, arrivato alla sua seconda edizione, vedrà la partecipazione del defending champion Dylan Frittelli, sudafricano classe ’90 con 3 vittorie sull’European Tour da quando passò professionista nel 2012. In stagione, Frittelli ha già collezionato un 10° posto (all’Hero Dubai Desert Classic) su 4 presenze. Insieme a lui, naturalmente, il fresco vincitore del Ras Al Khaimah Championship della scorsa settimana Alejandro del Rey, spagnolo 26enne con un titolo sul maggiore circuito europeo, lo statunitense Patrick Reed, il danese Thorbjørn Olesen, l’australiano David Micheluzzi, piazzatosi 5° al BMW Australian PGA Championship di inizio anno e 8° al Dubai Desert Classic, e il thailandese Kiradech Aphibarnrat, che sta ritrovando, torneo dopo torneo, un buon feeling con i ferri.

Tra le fila azzurre saranno presenti sicuramente Guido Migliozzi, che nella stagione in corso è riuscito, su 3 presenze, a portare a casa un 8° posto al Dubai Desert Classic, Francesco Laporta, arrivato 6° al Nedbank Golf Challenge in Sudafrica in apertura di stagione, e Andrea Pavan, posizionatosi 19esimo all’AfrAsia Bank Mauritius Open. Attualmente Migliozzi si attesta in 24esima posizione nella Race To Dubai mentre Laporta e Pavan sono rispettivamente in 40esima e 78esima. A guidare la classifica alla fine di gennaio è il britannico Tyrrell Hatton, inseguito a strettissimo giro dal neozelandese Daniel Hillier e dal sudafricano Shaun Norris.

Sempre folta la compagine francese. Tra i transalpini presenti sull’isola bahrainiana ci saranno, tra gli altri, sicuramente Martin Couvra, appena 23enne, Romain Langasque, classe ’95 con 1 vittoria sul Dp World Tour nel 2020 al Wales Open, Julien Guerrier, Tom Vaillant, nato nel 2001, Mike Lorenzo-Vera, David Ravetto, Alexander Levy e Martin Trainer.

L’International Swing, arrivato al suo 4° appuntamento, si compone di un totale di 8 tornei (i prossimi si giocheranno in Qatar, Kenya e un doppio impegno in Sudafrica). Dopodiché si inizierà con l’Asian Swing, dal 20 al 23 marzo, con il Singapore Open.