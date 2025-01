Golf, Åberg si riprende la testa di un torneo. Lo svedese guida il Farmers Insurance Open a Torrey Pines

Prime 18 buche da incorniciare per Ludvig Aberg sul North Course di Torrey Pines. Lo svedese, a caccia del suo secondo trofeo in carriera, ha consegnato uno stupendo -9 di giornata con 8 birdie, un eagle e un bogey. Sono 2 i colpi di vantaggi che separano il classe ’99 (25 anni) dalla seconda posizione, attualmente ricoperta dai due statunitensi Danny Walker e Hayden Springer a -7.

Pochissimi i nomi “importanti” nella parte alta della classifica. I vari Hideki Matsuyama (T18 a -4), Justin Rose (T29 a -3), Taylor Pendrith (T29 a -3), Niklas Nørgaard (T49 a -2), Sahith Theegala, in T65 a -1, e Tony Finau, in pari al par dopo R1, hanno lasciato spazio a nomi come Aldrich Potgieter, sudafricano che si spartisce il 4° posto insieme a Lanto Griffin, Zach Blair e Zach Johnson a -6, e John Pack, 8° a pari merito con K.H.Lee, Noah Godwin e Aaron Baddeley a -5.

Giornata da dimenticare, invece, per Max Homa e Jason Day. Nonostante il Farmers Insurance Open sia stato aggredito dalla maggior parte dei golfisti, con 100 giocatori esatti che hanno girato in pari al par o meglio, l’americano e l’australiano hanno fatto molta fatica fin dall’inizio. Homa ha portato in Club House un brutto +5 frutto di un triplo, un doppio, due bogey e un eagle, tutto sulle prime 9 buche. Per quanto riguarda Day, invece, l’australiano ha consegnato un +2 derivato da soli 2 bogey e 16 par.

Anche i due italiani in campo hanno fatto leggermente fatica nelle prime 18 buche. Francesco Molinari dopo il mercoledì di gara (il Farmers Insurance Open si disputa da mercoledì a sabato) si trova in T87 dopo un giro in par appaiato, tra gli altri, anche con l’irlandese Shane Lowry. Matteo Manassero, invece, dopo la 29esima posizione al The American Express della scorsa settimana, è partito con un -2 che lo porta direttamente in T49 con il venezuelano Johnattan Vegas, il britannico Danny Willett e tanti statunitensi tra cui Maverick McNealy e Beau Hossler.