Francesco Passaro piomba di prepotenza in top100. E l’Italia potrebbe realizzare un nuovo record

L’Italia del tennis potrebbe realizzare un altro record, parlando di classifica mondiale. Ci riferiamo al numero di giocatori presente nella prestigiosa top-100, ovvero il gruppo dei primi 100 tennisti del pianeta. Stando all’ultimo aggiornamento datato 13 gennaio 2025, il Bel Paese può contare su 10 rappresentanti.

Si tratta di un primato eguagliato, rispetto al 5 aprile 2021, quando questa situazione si presentò per la prima volta. Chiaramente, in vetta c’è Jannik Sinner (n.1 del mondo e d’Italia), mentre il numero 2 tricolore è Lorenzo Musetti, che ha eguagliato il suo best ranking al numero 15. Alle sue spalle ci sono Flavio Cobolli (32), Matteo Berrettini (34), Matteo Arnaldi (39), Luciano Darderi (45), Lorenzo Sonego (55), Luca Nardi (83), Fabio Fognini (88) e Mattia Bellucci (100), tornato tra i primi 100 dopo esserci già arrivato lo scorso novembre.

Tuttavia, se diamo uno sguardo alla classifica in tempo reale, con tutti gli scostamenti che risentono dei match degli Australian Open 2025, si potrebbe fare ancora meglio. Il riferimento è a quanto potrebbe fare Francesco Passaro che, entrato come lucky loser in tabellone per il forfait di Fognini, ha superato il primo turno, sfruttando ironia della sorte il ritiro del n.10 ATP, Grigor Dimitrov.

Questo significa che il tennista umbro è virtualmente anch’egli in top-100 (n.89 virtuale), portando a undici il conto complessivo. Ovviamente, stiamo descrivendo una classifica che risentirà dai diversi risultati di queste settimane, tenendo conto anche di un giocatore come Bellucci che può essere a “rischio” nella posizione in cui è ora.

RANKING ATP AGGIORNATO

1 Jannik Sinner 23 ITA

16 Lorenzo Musetti 22 ITA

32 Flavio Cobolli 22 ITA

33 Matteo Berrettini 28 ITA

37 Matteo Arnaldi 23 ITA

45 Luciano Darderi 22 ITA

55 Lorenzo Sonego 29 ITA

82 Luca Nardi 21 ITA

87 Fabio Fognini 37 ITA

89 Francesco Passaro 24 ITA

95 Mattia Bellucci 23 ITA