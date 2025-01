In questa intervista esclusiva con Alice Liverani, Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Nazionale Professionisti Serie A e direttore di Radio TV Serie A, ci offre un’analisi approfondita sul futuro dello sport in Italia e a livello internazionale. Tra i temi principali, la nuova lega di pallavolo femminile negli Stati Uniti , un’iniziativa che permetterà alle giocatrici americane di continuare a giocare professionalmente anche dopo la laurea , segnando un punto di svolta per il movimento sportivo femminile. L’intervista si concentra anche sulla sorprendente vittoria in Coppa Italia di Civitanova , un trionfo inaspettato che ha messo in evidenza le potenzialità della squadra, nonostante non fosse tra le favorite. Dallari discute inoltre l’andamento non entusiasmante delle principali formazioni italiane come Trento e Perugia, il crescente ruolo delle outsider e le aspettative per le partite future ⚡. Non mancherà una riflessione sul Centro VAR di Lissone , un progetto che rappresenta una tappa importante per l’evoluzione delle tecnologie nel calcio italiano ⚽. Un’intervista completa che tocca temi legati alla pallavolo, al calcio e al futuro delle leghe professionistiche. Non perdere questo approfondimento sul panorama sportivo! Buona visione!