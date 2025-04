Sara Curtis scrive una pagina storica, battendo il record che apparteneva a Federica Pellegrini nei 100 metri! Ma non è finita qui: Sara Franceschi e Anita Gastaldi si guadagnano il pass per il Mondiale nei 200 misti. Per Franceschi la fine di un momento difficile legato ad un problema fisico, per Gastaldi la prima qualificazione iridata della carriera. Con Enrico Spada, Aglaia Pezzato, Alice Liverani