Flavio Cobolli deluso: “Ho lasciato fare a Machac, ha messo a segno punti spettacolari”

Flavio Cobolli non è riuscito a tenere testa a Tomas Machac nel secondo incontro di Italia-Cechia, quarto di finale della United Cup, competizione a squadre miste in corso di svolgimento sul cemento di Sydney. L’azzurro ha ceduto di schianto al cospetto del numero 25 del mondo, capace di imporsi con lo schiacciante punteggio di 6-1, 6-2 in appena 56 minuti di gioco e di trascinare così la sua Nazionale verso la qualificazione alle semifinali, dopo che Karolina Muchova aveva regolato Jasmine Paolini.

Il numero 32 del ranking ATP si è comunque meritato il ruolo di testa di serie agli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Il romano ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Supertennis: “Per me oggi è stata dura. Lui ha giocato meglio di me tutti i punti e io l’ho lasciato fare. Sono triste perché ci tenevamo a chiudere questa competizione con un altro risultato ma è il tennis e adesso dobbiamo pensare alla prossima settimana”.

Il nostro portacolori ha poi concluso, manifestando una certa delusione per il pesante verdetto del campo, dopo che nella fase a gironi aveva vinto entrambe le partite disputate: “Far parte di questa squadra è stato il modo perfetto per iniziare la stagione. Oggi ero concentrato sul mio gioco, lui ha messo a segno alcuni punti spettacolari ma fa parte del suo gioco e la cosa non mi ha deconcentrato, sono solo triste per il risultato”.