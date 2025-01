Flavio Cobolli perde, ma sarà testa di serie agli Australian Open: tre italiani in top-32

Flavio Cobolli è stato sconfitto da Tomas Machac con lo schiacciante punteggio di 6-1, 6-2 e così l’Italia è stata battuta dalla Cechia nei quarti di finale della United Cup, competizione a squadre miste in corso di svolgimento sul cemento di Sydney. L’azzurro non ha potuto nulla contro un avversario più quotato e non è riuscito a conquistare il punto che avrebbe permesso alla nostra Nazionale di rimanere in corsa per la qualificazione dopo che Jasmine Paolini era inciampata contro Karolina Muchova nell’incontro d’apertura.

Il nostro portacolori non ha saputo contrastare il numero 25 del mondo, che lo scorso anno aveva impensierito anche Jannik Sinner, e si è dovuto arrendere dopo soltanto 56 minuti di gioco. Il romano, però, ha conseguito un risultato importante al termine di questa giornata: nonostante la battuta d’arresto odierna, infatti, 22enne si è garantito il diritto di essere testa di serie agli Australian Open, primo Slam della stagione che si disputerà sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio.

Flavio Cobolli occupa la 32ma posizione del ranking ATP con 1.502 punti all’attivo e sarà così l’ultimo giocatore della graduatoria a beneficiare del cosiddetto cammino protetto nei primi turni. L’azzurro rischiava di essere sorpassato da Nicolas Jarry, ma il cileno è stato sconfitto dal ceco Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Brisbane e resta così in 34ma piazza (1.390 punti) alle spalle del kazako Alexander Bublik (33mo con 1.420).

Gli italiani testa di serie sono dunque tre: Jannik Sinner (numero 1), Lorenzo Musetti (numero 16, può subire il sorpasso del polacco Hubert Hurkacz) e Flavio Cobolli. Sono rimasti fuori di poco Matteo Berrettini (numero 35) e Matteo Arnaldi (numero 38), il sorteggio del tabellone avrà luogo giovedì 9 gennaio (ore 04.30 italiane).