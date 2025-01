Federica Brignone vola ai Mondiali da leader della classifica dei premi: quanti soldi ha guadagnato?

Federica Brignone si presenterà con grandissime ambizioni ai Mondiali 2025 di sci alpino, che andranno in scena a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio. La fuoriclasse valdostana potrà infatti inseguire le medaglie in tre specialità a livello individuale, visto quello che ha fatto vedere nella prima parte di stagione con ben cinque vittorie in Coppa del Mondo (giganti di Soelden e Semmering, discese libere di St. Anton e Garmisch, superG di Cortina d’Ampezzo).

La 34enne prenderà parte alla rassegna iridata da leader del massimo circuito internazionale itinerante, dove vanta un margine di 70 punti nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami: il duello per la conquista della Sfera di Cristallo si rianimerà a partire dalla seconda metà del mese di febbraio, quando si entrerà nel rush finale che condurrà verso l’assegnazione del prestigioso trofeo in occasione delle Finali di Sun Valley.

Forte degli eccezionali risultati conseguiti negli ultimi mesi, Federica Brignone svetta al comando del Prize Money Ranking, ovvero la classifica stilata ufficialmente dalla FIS (Federazione Internazionale) prendendo in considerazione i vari premi in denaro guadagnati da tutte le atlete in ogni gara. Federica Brignone primeggia con 288.500 franchi svizzeri (circa 305.500 euro) contro i 183.050 franchi di Lara Gut-Behrami e i 171.000 franchi di Sofia Goggia.

PRIZE MONEY RANKING SCI ALPINO (al 30 gennaio)

1. Federica Brignone (Italia) 288.500 franchi svizzeri (circa 305.500 euro)

2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 183.050 franchi svizzeri (circa 193.800 euro)

3. Sofia Goggia (Italia) 171.000 franchi svizzeri (circa 181.000 euro)

4. Camille Rast (Svizzera) 166.150 franchi svizzeri (circa 176.000 euro)

5. Sara Hector (Svezia) 154.825 franchi svizzeri (circa 164.000 euro)