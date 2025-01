Federica Brignone a quota 30: nuovo allungo su Goggia nella classifica delle più vincenti

Federica Brignone ha vinto la discesa libera di St. Anton e ha così allungato in testa alla classifica delle italiane plurivincitrici nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana si è imposta per la prima volta in questa specialità ed è l’unica italiana ad avere dettato legge in quatto discipline diverse (14 in gigante, 10 in superG, 5 in combinata), toccando così quota 30 affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante.

La 34enne ha infatti ampliato il margine nei confronti della più immediata inseguitrice dopo questa prova in terra austriaca. Federica Brignone può fare affidamento su cinque lunghezze di vantaggio nei confronti di Sofia Goggia, che a 32 anni occupa la seconda piazza a quota 25 trionfi (18 in discesa libera e 7 in superG). Il duello tra le due azzurre prosegue e si fa sempre più rovente, la fuoriclasse bergamasca proverà ad accorciare le distanze nel superG di domani e poi la contesa si trasferirà tra Cortina d’Ampezzo e Garmisch.

Le due italiane in attività hanno già da tempo distaccato due mostri sacri come Deborah Compagnoni (16) e Isolde Kostner (15), mentre Marta Bassino è sesta nella speciale graduatoria con sette sigilli (sei in gigante e uno in discesa libera). La piemontese, assente in questo fine settimana, si trova a una sola lunghezza da Karen Putzer (8). Da annotare l’ottava piazza di Maria Rosa Quario: la mamma di Federica Brignone ha vinto quattro slalom in carriera. Di seguito la classifica delle italiane vincitrici nella Coppa del Mondo di sci alpino.

CLASSIFICA ITALIANE VINCITRICI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

30. Federica Brignone (14 GS, 10 SG, 5 AC, 1 DH)

25. Sofia Goggia (18 DH, 7 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Marta Bassino (6 GS, 1 DH)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)