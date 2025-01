FAVOLA DE ALIPRANDINI! Rimonta furibonda e podio nel gigante di Adelboden! Doppietta elvetica

Doppietta svizzera nel mitico gigante di Adelboden, ma a fare festa finalmente è anche l’Italia. Marco Odermatt vince per la quarta volta consecutiva sulla Chuenisbärgli, eguagliando il primato di Ingemar Stenmark. Alle sue spalle ha concluso il connazionale Loic Meillard, ma soprattutto al terzo posto si è classificato un fenomenale Luca De Aliprandini. Una rimonta incredibile quella dell’azzurro nella seconda manche, che gli è valso il secondo podio della carriera in Coppa del Mondo dopo quello ottenuto in Alta Badia nel 2021.

Proprio quel secondo posto sulla Gran Risa era stato l’ultimo podio azzurro nella specialità, con il nativo di Cles che finalmente riesce a rompere un digiuno che durava veramente da troppo tempo. L’Italia poi ritorna sul podio ad Adelboden in gigante addirittura tredici anni l’ultima volta, quando era stato Max Blardone a concludere sempre al terzo posto.

Tornando alla gara, Odermatt ha rimontato dalla terza posizione della prima manche, facendo la differenza sul muro finale, dove ha preso oltre cinque decimi al connazionale Loic Meillard, primo a metà gara, ma poi secondo al traguardo a 20 centesimi dal compagno di squadra. Una seconda manche nefasta, invece, per la Norvegia, che ha visto uscire in rapida successione Alexander Steen Olsen (ottavo) e soprattutto Atle Lie McGrath (quarto) ed Henrik Kristoffersen (secondo).

Ne ha così approfittato Luca De Aliprandini, ma non c’è assolutamente fortuna per l’azzurro. Anzi, è solo bravura quella del trentino, che è stato fenomenale nella seconda manche, ottenendo il miglior tempo. Addirittura ci sono rimpianti per l’incredibile errore nelle prime porte della prima manche, dove ha perso oltre un secondo. Senza quell’errore quasi sicuramente oggi l’Italia avrebbe festeggiato una storica vittoria.

De Aliprandini ha concluso alla fine terzo a 69 centesimi, mettendosi in mezzo alla possibile tripletta elvetica, visto il quarto posto di Thomas Tumler (+1.14). Quinto ha concluso il croato Filip Zubcic (+1.46), che ha preceduto il norvegese Timon Haugan (+1.73) ed un altro svizzero, Luca Aerni (+1.86). Ottavo l’andorrano Joan Verdu (+2.12), mentre completano la Top-10 l’austriaco Marco Schwarz (+2.13) e l’americano River Radamus (+2.38).

Sfuma la Top-10 per un solo centesimo per Filippo Della Vite (+2.39), ma era davvero importante per l’Italia ritrovare questo ragazzo dopo un inizio di stagione veramente complicato. Diciottesimo Alex Vinatzer (+3.35), mentre è uscito Giovanni Borsotti.

Dominio assoluto di Marco Odermatt nelle varie classifiche. Lo svizzero guida quella di specialità con 300 punti davanti a Kristoffersen (199) e Steen Olsen (189). In quella generale invece sono 730 i punti dello svizzero contro i 574 di Kristoffersen e i 474 di Meillard.