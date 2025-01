Europei speed skating 2025 oggi in tv: orari 12 gennaio, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 12 gennaio, giornata di chiusura degli Europei 2025 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) si concluderà la rassegna che assegnerà i titoli Allround uomini e donne, ovvero il format che prevede la disputa di 1500 e 10000 metri maschili e di 1500 e 5000 metri femminili. Tenendo conto di quanto già accaduto ieri, la graduatoria complessiva stabilirà i medagliati.

Tra le donne, fari puntati su Francesca Lollobrigida. L’azzurra è stata splendida nel day-1 di questo formato. Grazie a delle prestazioni super nei 500 e nei 3000 metri, la pattinatrice romana è attualmente terza nell’overall e in lotta per le medaglie. Si spera che la forma sia la medesima anche nelle distanze che l’attendono, specialmente nei 5000 metri.

Si spera poi nel colpo di coda di Davide Ghiotto. Ieri l’atleta veneto ha un po’ deluso nel suo rendimento, specialmente se si pensa ai 5 km. Un riscontro che non ha soddisfatto e oggi nei suoi 10000 metri potrebbe fare la differenza, anche se il distacco dalle posizioni di vertice non è poco e c’è da considerare anche la gara sul chilometro e mezzo da affrontare. Attenzione poi a Daniele Di Stefano, sorprendentemente quarto ieri e in grado di andar forte proprio nell’ultima specialità menzionata.

La terza e ultima giornata degli Europei di speed skating 2025, in programma a Heerenveen (Paesi Bassi), sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e da Discovery+, la copertura televisiva vi sarà su RaiSport HD a partire dalle 15.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

EUROPEI SPEED SKATING 2025 OGGI IN TV

Domenica 12 gennaio

13:40 1500m donne – Allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Diretta streaming su Discovery+, RaiPlay Sport 1.

14:35 1500m uomini – Allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Diretta streaming su Discovery+, RaiPlay Sport 1.

15:29 5000m donne – Allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Diretta streaming su Discovery+, RaiPlay Sport 1.

16:23 10000m uomini – Allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su Discovery+, RaiPlay Sport 1.

ITALIANI IN GARA

Domenica 12 gennaio

13:40 1500m donne – Allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Francesca Lollobrigida, Veronica Luciani, Alice Marletti

14:35 1500m uomini – Allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Davide Ghiotto, Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini

15:29 5000m donne – Allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Francesca Lollobrigida, Veronica Luciani, Alice Marletti

16:23 10000m uomini – Allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Davide Ghiotto, Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini

PROGRAMMA EUROPEI SPEED SKATING 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 15.55.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery+.

Diretta testuale: OA Sport.