Europei short track 2025 oggi in tv: orari 18 gennaio, programma, streaming

Seconda giornata di gare, oggi sabato 18 gennaio, alla Joynet Arena di Dresda (Germania), sede dell’edizione 2025 degli Europei di short track. Sull’anello di ghiaccio tedesco si assegneranno i primi titoli continentali e nel day-2 la Nazionale italiana vorrà recitare un ruolo da protagonista. Nel primo giorno gli azzurri si sono espressi su livelli molto alti, superando con autorevolezza i turni nei quali sono stati impegnati.

Quest’oggi le medaglie saranno assegnate a livello maschile nei 500 e nei 1500 metri, mentre tra le donne assisteremo ai 1000 metri e alla staffetta. Pietro Sighel e Arianna Fontana saranno i punti di riferimento tra le fila nostrane, nel tentativo di conquistare il meglio possibile nelle prove in cui saranno impegnati. Una squadra ambiziosa quella tricolore che, per quanto dichiarato dai tecnici, ha lavorato quest’anno allo scopo di essere al meglio per la seconda parte della stagione agonistica, a partire proprio dalla competizione europea.

Sulle distanze citate vorranno mettersi in evidenza anche Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini, per dimostrare quanto la formazione italiana non sia “Sighel-centrica”. Un ragionamento simile lo si può fare anche per Fontana al femminile. L’obiettivo è centrare il podio con più atleti possibili, in questo modo si era espresso l’High Performance Director, Kenan Gouadec.

La seconda giornata di gare degli Europei 2025 di short track a Dresda (Germania) non godrà della diretta televisiva, ma della differita su RaiSport HD dalle 23.00. Il day-2 sarà trasmesso in diretta streaming da Discovery+ e da RaiPlay Sport 2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con tutte le prove previste.

EUROPEI SHORT TRACK 2025 OGGI IN TV

Sabato 18 gennaio

12:05 Staffetta mista – Semifinali

13:35 1500 metri uomini – Semifinali

13:53 1000 metri donne – Quarti di finale

14:25 1500 metri uomini – Finali

14:48 1000 metri donne – Semifinali

14:57 500 metri uomini – Quarti di finale

15:25 1000 metri donne – Finali

15:43 500 metri uomini – Semifinali

16:05 Staffetta femminile – Semifinali

16:21 500 metri uomini – Finali

16:54 Staffetta maschile – Semifinali

17:15 Staffetta femminile – Finale B

17:24 Staffetta femminile – Finale A

PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista; differita dalle 23.00 su RaiSport HD.

Diretta streaming: Discovery+, RaiPlay Sport 2

Diretta testuale: OA Sport