Short track, Italia convincente nel primo giorno degli Europei di Dresda: Sighel e Fontana spingono

Finito nell’album dei ricordi il primo giorno di gare degli Europei 2025 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Dresda (Germania), un day-1 in cui la Nazionale italiana ha risposto presente, facendo incetta di qualificazioni ai turni “caldi” della rassegna continentale.

Nei 1500 metri femminili azzurre tutte promosse in semifinale. Elisa Confortola è giunta seconda nella heat n.1 dei quarti di finale con il crono di 2:47.157, preceduta dalla magiara Maja Dora Somodi (2:46:986). Piazza d’onore anche per Arianna Fontana (2:40:711), preceduta da una delle grandi favorite, l’olandese Xandra Velzeboer (2:40.599). Terzo pass per Gloria Ioriatti, che si è imposta nella propria batteria in 2:41.633.

Nella medesima specialità al maschile, riscontri altrettanto confortanti con tre pass per il penultimo atto: Luca Spechenhauser, messi alle spalle i propri problemi fisici, è giunto secondo in 2:20.042 alle spalle di pochissimo del belga Stijn Desmet (2:20.006); ottimo Pietro Sighel a svettare nella seconda heat in 2:29.219 in una gara decisamente più controllata; ottimo Thomas Nadalini, davanti a tutti quarta batteria in 2:33.667.

Ottime notizie anche nei 500 metri. Qualificazione ai quarti di finale per Arianna Fontana, la migliore nella heat n.4 (44.120), Chiara Betti (prima in 44.097 nella seconda batteria) e Arianna Sighel (seconda in 44.040 nella heat n.3). Bene anche gli uomini: Sighel e Nadalini si sono imposti nelle loro batterie, con i tempi rispettivamente di 40.754 e di 40.734, mentre secondo il giovane Lorenzo Previtali (41.632) nella sua heat, dietro a uno degli osservati speciali, l’olandese Jens van’t Wout (40.808).

Nei 1000 metri altro en plein per il Bel Paese: Fontana e Confortola hanno fatto la voce grossa, aggiudicandosi le batterie in cui sono state impegnate, rispettivamente in 1:40.119 e in 1:31.677, mentre in seconda posizione ha terminato Gloria Ioriatti (1:36.667); due affermazioni anche tra gli uomini con Sighel in 1:27.933 e Nadalini in 1:25.48 e il secondo posto di Spechenhauser (1:26:852) nella heat n.7.

Capitolo staffette altrettanto positivo per la compagine del Bel Paese. Nella prova mista a squadre, il quartetto composto da Confortola, Spechenhauser e i fratelli Sighel ha fatto la voce in 2:45.415 a precedere l’Ucraina e si è qualificato per le semifinali. Stessa storia, stesso mare nel team relay maschile, in cui gli azzurri in 6:55.476 hanno regolato la Turchia (6:58.282) nella loro heat.