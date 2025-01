Short track, i convocati dell’Italia agli Europei 2025: Pietro Sighel e Arianna Fontana guidano il gruppo azzurro

Dal 17 al 19 gennaio l’anello di ghiaccio di Dresda (Germania) sarà teatro degli Europei 2025 di short track. In questa sede vedremo scendere in pista i migliori esponenti del Vecchio Continente nelle distanze che vanno dai 500 metri individuali alle staffette e lo spettacolo non mancherà di certo. L’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista.

Dieci gli azzurri convocati per questa manifestazione. Nel settore maschile risponderanno presente Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, che torna in squadra dopo il suo infortunio. In ambito femminile fiducia a Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel.

Fari puntati su Sighel che sarà tra i protagonisti più attesi della competizione. Il 25enne trentino non è stato autore di una prima parte d’annata scintillante anche perché volutamente l’attenzione degli allenamenti si è concentrata sull’essere al massimo nelle competizioni dell’inverno 2025, come appunto quella in terra tedesca.

Compagine tricolore che potrà contare sull’apporto anche di Fontana. La fuoriclasse valtellinese quest’anno si è spesa moltissimo, dividendosi tra questa disciplina e lo speed skating. Un progetto molto ambizioso in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e questi campionati saranno tra le tappe di passaggio in vista del grande evento.

Questi gli atleti selezionati per le distanze individuali:

500 metri maschili: Nadalini, Previtali, Sighel.

1.000 metri maschili: Nadalini, Sighel, Spechenhauser.

1.500 metri maschili: Nadalini, Sighel, Spechenhauser

500 metri femminili: Betti, Fontana, Sighel.

1.000 metri femminili: Confortola, Fontana, Ioriatti.

1.500 metri femminili: Confortola, Fontana, Ioriatti.