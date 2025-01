Short track, Pietro Sighel e Arianna Fontana osservati speciali per gli Europei di Dresda

Il conto alla rovescia sta per finire. Manca sempre meno all’inizio degli Europei 2025 di short track che animeranno la scena sull’anello di ghiaccio di Dresda (Germania). In questa sede, dal 17 al 19 gennaio, vedremo scendere in pista i migliori esponenti del Vecchio Continente nelle distanze che vanno dai 500 metri individuali alle staffette e lo spettacolo non mancherà di certo. L’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista.

Fino a questo momento non è stata una stagione entusiasmante per la squadra tricolore. Riavvolgendo il nastro si pensa all’ultima tappa del World Tour a Seoul (Corea del Sud), dove motivi per cui sorridere sono arrivati essenzialmente per il secondo posto della staffetta femminile. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel hanno sfoderato una grande prestazione e con questo riscontro sono seconde nella classifica di specialità del massimo circuito con 304, dietro solo al Canada (360 punti).

Vanno considerati anche il quarto posto della staffetta maschile e la bella prestazione di Confortola nei 1500 metri femminili, dove la valtellinese ha concluso al quinto posto. In generale, però, ci si aspettava di più e il livello generale di forma della squadra.

Pietro Sighel, anche per un pizzico di sfortuna, finora non è riuscito a concretizzare le proprie occasioni, mentre per Fontana bisogna fare i conti soprattutto con una concorrenza altamente qualitativa, in relazione anche al suo difficile obiettivo di far coesistere le gare di short track e quelle di speed skating nella medesima annata.

Lo staff tecnico ci ha tenuto più volte a sottolineare quanto la preparazione sia stata finalizzata alle gare invernali del 2025 e quindi la rassegna continentale in questione ci farà capire che aria tira.