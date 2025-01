Europei pattinaggio artistico 2025 oggi: orari 29 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Adesso ci siamo davvero. Oggi, mercoledì 29 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno in scena a Tallinn, precisamente presso la Tondiraba Ice Hall. Come da tradizione sono due i segmenti in programma nella giornata odierna, entrambi fondamentali in ottica Italia. Stiamo parlando dello short program delle coppie d’astistico e di quello individuale femminile.

Si partirà alle ore 12:00 italiane con le coppie, gara che vedrà interessati Sara Conti-Niccolò Macii, team motivato a mettere i bastoni tra le ruote ai favoriti tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin. Attenzione però anche ai georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava e alla formazione mina vagante ungherese Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, senza dimenticare ovviamente i nostri Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Per l’occasione ci saranno anche Irma Caldara-Riccardo Maglio, approdati all’evento continentale a causa del forfait stagionale dei detentori del titolo Lucrezia Beccari-Matteo Guarise.

Poi, alle 16:00, sarà la volta del corto femminile, dove i riflettori saranno puntati sulle azzurre Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta, entrambe reduci da un poderoso exploit in termini di punti e prestazioni. Inutile nascondersi. Le nostre ragazze puntano dritte ad un piazzamento per le posizioni di vertice, battagliando con diverse avversarie, tra cui spiccano anche Anastasiia Gubanova (oro nel 2023) e Nina Pinzarrone (bronzo nel 2024).

I Campionati Europei 2025 saranno visibilmente integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà visibile in televisione su RAI SPORT+HD, esclusivamente per le battute finali dello short program delle coppie d’artistico. OA Sport vi offrirà invece la Diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: PROGRAMMA DI OGGI (MERCOLEDI’ 29 GENNAIO)

12:00-14:50 Short program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini, Caldara-Maglio)

16:00-20:27 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: ORDINE DI DISCESA IN PISTA (TOGLIERE UN’ORA DALL’ORARIO PRESENTE SUL DOCUMENTO)

SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA PRIMA GIORNATA IN TV

Diretta TV: RAI SPORT+HD, dalle 13:10 Short program coppie d’artistico

Diretta Streaming: integrale sulla piattaforma Discovery Plus; in streaming su RAI Play (dalle 13:10)

Diretta Live Testuale: OA Sport