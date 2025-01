Europei pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari giovedì 31 gennaio, programma, streaming, italiani in gara

Nuovo giorno di gare alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, impianto sportivo estone che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico. In questo day-3 di competizioni assisteremo alla rhythm dance della danza sul ghiaccio e all’atteso programma libero della categoria individuale femminile.

Si partirà alle 11:30 per quella che sarà una vera e propria maratona. Il segmento breve della danza durerà infatti la bellezza di quattro ore e mezza, e sarà particolarmente importante in ottica Italia, complice la presenza dei veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, motivati a conquistare il titolo continentale per il terzo anno consecutivo. Ad insidiarli però ci saranno i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, già capaci di mettere il bastone tra le ruote ai nostri ragazzi. Da menzionare anche la partecipazione di Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, desiderosi di avvicinarsi quanto più possibile alla top 10.

Dalle 17:00 in poi scatterà invece il libero delle donne, dove Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta proveranno a giocarsi qualcosa di significativo, considerata la quinta e la sesta moneta strappata nello short che ha concesso loro di scendere sul ghiaccio nell’ultimo gruppo. Il podio è un sogno realizzabile, ma serviranno due performance al top per mettere pressione alle avversarie e osservare quanto succede. Ricordiamo che in top 3 ci sono Anastasiia Gubanova, Niina Petrokina e Kimmy Repond, tutte raccolte in un fazzoletto di centesimi a quota 68.

I Campionati Europei 2025 saranno visibilmente integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà visibile in televisione su RAI SPORT+HD con una copertura parziale della danza sul ghiaccio ed una completa per il libero delle donne. Per l’occasione è prevista anche un collegamento integrale su Eurosport 2 per il libero femminile. In streaming si potrà seguire dunque su RAI Play e, per ciò che concerne la prova trasmessa su Eurosport 2, anche su DAZN e Sky Go. OA Sport vi offrirà invece la Diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Venerdì 31 gennaio

11:30-15:50 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri e Manni-Roethlisberger)

17:00-20:52 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: ORDINE DI DISCESA IN PISTA (TOGLIERE UN’ORA DALL’ORARIO PRESENTE SUL DOCUMENTO)

RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA TERZA GIORNATA IN TV

Diretta TV: RAI SPORT+HD, dalle 13:50 rhythm dance; dalle 17:55 free program femminile; Eurosport 2: dalle 18:00 free program femminile

Diretta Streaming: integrale sulla piattaforma Discovery Plus; in streaming su RAI Play (dalle 13:50 e alle 17:55). Sky Go e DAZN dalle 18:00 per il canale Eurosport 2

Diretta Live Testuale: OA Sport