Eurolega, con Mannion l’Olimpia Milano è sul podio del torneo

L’EA7 Emporio Armani Milano ha espugnato Lione ieri sera, battendo il Villeurbanne dopo una gara sofferta, ma sempre guidata dai biancorossi. E se mancano ancora i match di questa sera, il successo in Francia ha riportato temporaneamente la squadra di Ettore Messina in zona play-in, a soli tre vittorie dalla vetta. Una situazione che due mesi fa non era immaginabile.

Dopo sette turni, infatti, l’Olimpia Milano era terz’ultima, con solo 2 successi e 5 ko, meglio solo dell’Alba Berlino e della Virtus Bologna. Da allora, però, le cose sono cambiate decisamente e se si considerano le dolorose sconfitte di misura proprio a Berlino e settimana scorsa con Bayern e Olympiacos, il percorso di Mirotic e compagni è incredibile. Dal 7 novembre, infatti, lo score dice 8 vittorie e 4 ko, un risultato che vale il terzo posto in classifica da quella data a oggi (al netto dei match che si disputeranno stasera).

Ma cosa è cambiato? Sicuramente, come ha sottolineato Messina, la squadra è molto giovane, con tanti esordienti in Eurolega e serviva tempo per trovare certi meccanismi e certe sicurezze, soprattutto in difesa. Ma c’è una cosa che ha segnato il prima e il dopo quel 7 novembre. Ed è l’arrivo di Nico Mannion in biancorosso. Con l’italo-americano in campo l’EA7 è diventata una squadra da Final Four. Ora dovrà confermarsi per strappare un posto nella post season.

Classifica prima del 7 novembre

Kaunas 6-1

Bayern 5-2

Panathinaikos 5-2

Fenerbahce 5-2

Barcellona 5-2

Parigi 4-3

Olympiacos 4-3

Monaco 4-3

Efes 4-3

Baskonia 4-3

Maccabi 3-4

Stella Rossa 3-4

Real Madrid 3-4

Villeurbanne 2-5

Partizan 2-5

Milano 2-5

Berlino 1-6

Bologna 1-6

Classifica dopo il 7 novembre (esclusi i match di questa sera)

Monaco 9-3

Olympiacos 9-3

Milano 8-4

Stella Rossa 8-4

Parigi 7-3

Panathinaikos 6-5

Bayern 6-5

Efes 6-5

Real Madrid 6-5

Partizan 6-5

Villeurbanne 6-6

Fenerbahce 5-3

Barcelona 4-7

Bologna 4-7

Kaunas 4-8

Baskonia 4-8

Maccabi 2-9

Berlino 2-10