Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, Australian Open 2025: orario, tv, programma, streaming

A Melbourne, nel tabellone di doppio femminile degli Australian Open 2025 di tennis tornerà in campo domenica 19 gennaio la coppia numero 4, composta dalle campionesse olimpiche, le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini.

Le italiane dovranno affrontare, nella rivincita della finale olimpica, le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider: il match sarà il terzo dall’1.00 sulla John Cain Arena, ed inizierà comunque non prima delle 5.00, ma va tenuto anche conto del fatto che in precedenza Andreeva giocherà in singolare all’1.30.

Il match di doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini, valido per il secondo turno degli Australian Open 2025, verrà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Domenica 19 gennaio – John Cain Arena

Dall’1.00 ora italiana

Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi) – Nuno Borges / Francisco Cabral (Portogallo)

Non prima delle 2.30 ora italiana

Donna Vekic (Croazia, 18) – Anastasia Pavlyuchenkova (Russia, 27)

Non prima delle 5.00 ora italiana

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 4) – Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Russia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD



PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.