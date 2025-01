Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open (19 gennaio): orari esatti, ordine di gioco, tv

Domani, domenica 19 gennaio, sarà giornata di doppi per l’Italia agli Australian Open 2025. Nessun rappresentante del Bel Paese, infatti, presente negli ottavi di finale in singolare della parte bassa del tabellone maschile e della parte alta di quello femminile. Focus quindi sulle coppie.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno di scena sul campo della Margaret Court Arena contro il duo spagnolo Pedro Martinez/Jaume Munar. Gli azzurri, finalisti l’anno scorso in questo torneo, sono intenzionati ad arrivare in fondo allo Slam e provare far loro il titolo. Si dovrà passare necessariamente dal confronto con gli iberici, che sono due singolaristi.

Non prima delle 05.00 italiane sarà la volta di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in quella che è una rivincita della finale olimpica di Parigi. Una partita, quindi, molto complicata per le qualità anche in singolare delle avversarie. Si spera che le nostre portacolori tirino fuori non solo le loro note qualità tecniche, ma soprattutto quelle mentali. Errani, poi, sarà costretta a fare gli straordinari, visto che sul finire del programma di giornata sarà protagonista con Vavassori nel doppio misto. La coppia, campione negli US Open, vuol replicare e sul cammino ci saranno i britannici Nichols/Patten.

L’ottava giornata degli Australian Open 2025, prevista domani (domenica 19 gennaio), sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 e 2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei match degli italiani.

ITALIANI AUSTRALIAN OPEN 2025

Domenica 19 gennaio

Margaret Court Arena – Inizio ore 01:30

1. (3) S. Bolelli/A. Vavassori vs P. Martinez / J. Munar

John Cain Arena – Inizio non prima delle 01.00 italiane

1. T. Griekspoor / B. van de Zandschulp

Non prima delle 02.30 italiane

2. (18) D. Vekic vs (27) A. Pavlyuchenkova

Non prima delle 05.00 italiane

3. (4) S. Errani / J. Paolini vs M. Andreeva / D. Shnaider

1573 Arena – Inizio ore 01.00 italiane

1. Match da stabilire

Non prima delle 02.30 italiane

2. (15) B. Haddad Maia / L. Siegemund vs L. Bronzetti / A. Kalinina

A seguire

3. (13) T. Babos / N. Melichar-Martinez vs (3) S. Hiez / J. Ostapenko

A seguire

4. (WC) K. Birrell / J. Smith vs (7) D. Schuurs / T. Puetz

A seguire

5. (1) S. Errani / A. Vavassori vs O. Nichols / H. Patten

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport