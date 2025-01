Dove vedere in tv Sonego-Marozsan, Australian Open 2025: orario esatto, programma, streaming

Domani, sabato 18 gennaio, Lorenzo Sonego tornerà in campo per giocare contro l’ungherese Fabian Marozsan il terzo turno degli Australian Open 2025. Sul campo-3 di Melbourne Park, il piemontese cercherà di replicare la splendida prestazione dell’incontro precedente con il brasiliano Joao Fonseca. Un match di alto livello per Sonny, esaltato dal contesto emotivo di quel match.

Sarà necessario replicare quel rendimento contro il magiaro. Marozsan è un tennista di grande talento e dotato di un’ottima mano, in grado di colpire la pallina molto bene specialmente dal lato del rovescio. Un aspetto che potrebbe fare la differenza in negativo per Sonego, che cercherà di impostare tatticamente una partita simile a quella contro il sudamericano.

I due non si sono mai incontrati e questo darà ulteriore interesse alla sfida. Saranno anche da testare le capacità di fondo del magiaro, che da questo punto di vista ha un’esperienza inferiore rispetto al giocatore italiano. In un confronto al meglio dei cinque set, anche questo aspetto andrà tenuto in debito conto.

La partita tra Lorenzo Sonego e Fabian Marozsan, valida per il terzo turno degli Australian Open 2025, andrà in scena domani sul campo-3 e sarò il terzo incontro nello schedule (inizio programma alle 01.00 italiane). La trasmissione televisiva sarà a cura di Eurosport1 o 2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SONEGO-MAROZSAN AUSTRALIAN OPEN 2025

Sabato 18 gennaio

CAMPO 3 – Inizio ore 01.00

M. Xu GBR vs (WC) A. Beck AUS

Non prima delle 02.30 italiane

(LL) E. Lys GER vs J. Cristian ROM

A seguire

L. Sonego ITA vs F. Maroszan HUN

PROGRAMMA SONEGO-MAROZSAN AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 o 2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport