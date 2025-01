Dove vedere in tv Olympiakos-Monza oggi, Champions League volley 2025: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 16 gennaio (ore 18.00) si gioca Olympiakos-Monza, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley maschile. La compagine brianzola affronterà la temibile formazione greca nella quinta giornata del gruppo B: sarà un incontro di fondamentale importanza per l’accesso alla fase a eliminazione diretta (le prime classificate dei cinque raggruppamenti accederanno ai quarti di finale, le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff).

I brianzoli svettano in testa alla Pool con quattro vittorie (10 punti), frutto dei successi al tie-break ottenuti contro Olympiakos e Giesen e della doppia affermazione sul Fenerbahce Istanbul (3-0 e 3-1). Il Vero Volley ha così due successi e due punti di vantaggio sulla formazione ellenica, dunque si tratta di un vero e proprio scontro diretto: un’affermazione permetterebbe al sodalizio italiano di blindare il primo posto e l’annessa qualificazione ai quarti di finale, mentre una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione in vista dell’ultima giornata prevista tra un paio di settimane, quando Monza ospiterà il fanalino di coda Giesen e l’Olympiakos affronterà il Fenerbahce.

Monza si affiderà in particolar modo agli attaccanti Arthur Szwarc ed Erik Roehrs sotto la regia di Fernando Gil Kreling e con il supporto dei centrali Thomas Beretta e Taylor Averill. Tra le fila dell’Olympiakos spiccano tre volti noti al pubblico italiano: il bomber Aleksandar Atanasijevic, il palleggiatore Dragan Travica e lo schiacciatore John Perrin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Olympiakos-Monza, sfida valida per la Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

Giovedì 16 gennaio

Ore 18.00 Olympiakos vs Mint Vero Volley Monza – Diretta tv su Sky Sport Arena

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.