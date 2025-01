Dove vedere in tv Milano-Pinerolo oggi, A1 volley femminile 2025: programma, canale, streaming

Oggi mercoledì 29 gennaio (ore 20.00) si gioca Milano-Pinerolo, recupero della 14ma giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita era in programma a metà dicembre, ma non si disputò a causa dell’impegno delle meneghine nel Mondiale per Club, poi concluso al terzo posto. Si è dunque dovuto aspettare più di un mese per scendere in campo all’Allianz Cloud, dove si incroceranno la terza e la nona forza del campionato in questo impegno infrasettimanale che precede la 21ma giornata prevista nel weekend.

Le meneghine andranno a caccia dei tre punti per portarsi a un solo punto dal secondo posto occupato da Scandicci e per proseguire nel buon momento, caratterizzato anche dalla bella affermazione contro il VakifBank Istanbul in Champions League. Le piemontesi, invece, hanno perso contro Busto Arsizio e Talmassons negli ultimi due impegni, scivolando così a otto lunghezze di distacco dalla zona playoff. Le ragazze di coach Stefano Lavarini partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare le ospiti.

Milano si affiderà in particolar modo alla bomber Paola Egonu, alla schiacciatrice Myriam Sylla, alla centrale Anna Danesi, alla palleggiatrice Alessia Orro. Pinerolo farà leva su Malwina Smarzek e Indre Sorokaite per inseguire il risultato a effetto e continuare a sognare in maniera concreta l’accesso alla post-season.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Pinerolo, recupero della 14ma giornata della Serie A1 di volley femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO MILANO-PINEROLO VOLLEY OGGI

Mercoledì 29 gennaio

Ore 20.00 Numia Vero Volley Milano vs Wash4green Pinerolo – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA MILANO-PINEROLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.