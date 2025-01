Dove vedere in tv la presentazione del Giro d’Italia 2025 oggi: orario, programma, streaming

Alle ore 18.00 di oggi, lunedì 13 gennaio, si alzerà il sipario sul Giro d’Italia 2025, con la presentazione ufficiale del percorso: la Corsa Rosa andrà in scena dal 9 maggio all’1 giugno, e finora prevede con certezza la partenza dall’Albania e la conclusione a Roma.

Secondo le ultime indiscrezioni sul percorso, a Tirana lo start dovrebbe prevedere una cronometro individuale, seguita da due tappe con arrivi a Valona ed a Durazzo. Dopo il rientro in Italia, con un primo giorno di riposo in Puglia, la ripresa dovrebbe avvenire con una frazione con traguardo ad Alberobello, Brindisi o Lecce.

Dopo la Puglia ecco la Campania, con una tappa con traguardo a Napoli, mentre il primo arrivo in salita sarebbe situato in Abruzzo, a Tagliacozzo. Passaggio nelle Marche per la chiusura della prima settimana, poi ripresa con la frazione Gubbio-Siena, seguita dalla cronometro Lucca-Pisa.

Seconda settimana con possibile arrivo sul Monte Berico, nel vicentino, un passaggio in Slovenia, a Nova Gorica, con successivo arrivo a Cortina d’Ampezzo. Nella settimana conclusiva potrebbero esserci un arrivo a Bormio, uno a Cesano Maderno, ed il passaggio sul Mortirolo.

Possibile anche una tappa con partenza a Biella ed arrivo in Val d’Aosta, con una frazione che prevede passaggi su Sestriere, Col de Lys e Colle delle Finestre. Lungo trasferimento infine per affrontare la tappa conclusiva, prevista a Roma per omaggiare il Giubileo. Non sarà prevista la diretta tv della presentazione ufficiale del percorso del Giro d’Italia 2025, mentre la diretta streaming sarà affidata a discovery+.

CALENDARIO PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2025

Lunedì 13 gennaio

Ore 18.00

Presentazione ufficiale percorso Giro d’Italia 2025

PROGRAMMA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+.