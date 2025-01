Dove vedere in tv Jacobs al World Indoor Tour di Boston: orario, avversari, streaming

Marcell Jacobs farà il proprio debutto stagionale nella giornata di domenica 2 febbraio, quando a Boston (USA) correrà i 60 metri nella terza tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 aprirà un’annata agonistica in cui non mancheranno i grandi obiettivi: a livello indoor punterà a tornare sul trono continentale, poi all’aperto l’attenzione sarà focalizzata sui Mondiali che si disputeranno proprio nella capitale giapponese.

Il velocista lombardo si appresta ad accendere i motori e vuole rompere il ghiaccio in maniera brillante: l’intento è chiaramente quello di testare la gamba dopo la preparazione invernale e fare un punto sulla sua condizione fisica, ma non si fa mistero di voler inseguire anche un riscontro cronometrico interessante e un risultato di rilievo, vista la grande concorrenza con cui il Messia dell’atletica italiana sarà chiamato a fare i conti. L’appuntamento è alle ore 22.12 o 22.18 con le batterie, poi alle ore 23.54 è in programma la finale.

Si preannuncia un duello imperdibile tra l’azzurro e lo statunitense Noah Lyles, Campione Olimpico a Parigi 2024 e Campione del mondo dei 100 metri. L’americano conquistò l’argento iridato nella passata stagione e vanta un personale di 6.43 e sarà il rivale di riferimento del nostro portacolori, che incrocerà anche l’altro padrone di casa Travyon Bromell, il britannico Zharnel Hughes e il bahamense Terrence Jones. Ben cinque uomini sotto il 6.46 di personale (6.41 di Jacobs, 6.42 di Bromell, 6.43 di Lyles, 6.45 di Hughes e Jones).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di Marcell Jacobs in occasione della tappa del World Indoor Tour a Boston. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Boston sono indietro sei ore rispetto a noi).

A CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS A BOSTON

Domenica 2 febbraio

Ore 22.12 od ore 22.18 60 metri, batterie – Diretta tv su Sky Sport Arena

Ore 23.54 60 metri, eventuale finale – Diretta tv su Sky Sport Arena

COME VEDERE MARCELL JACOBS A BOSTON IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.