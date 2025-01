Dominik Paris sfiora il podio: “Sensazioni giuste sotto i piedi, la fiducia cresce”

Dominik Paris ha accarezzato il podio nella discesa di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla mitica pista del Lauberhorn, uno dei grandi templi della velocità. L’altoatesino, che su questo tracciato ha spesso faticato, è andato vicinissima al risultato da urlo e ha chiuso al quarto posto con un ritardo di 69 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt, capace di imporsi davanti all’altro padrone di casa Franjo Von Allmen.

Sceso con il pettorale numero 6, l’azzurro si è fermato ad appena 12 centesimi dallo sloveno Miha Hrobat, poi capace di salire sul terzo gradino del podio. Dopo le prove poco brillanti offerte a inizio stagione, il veterano del movimento tricolore si è ridestato in terra elvetica (anche ieri si era distinto nel superG) e si lancia con grandi ambizioni verso l’amata Kitzbuehel, dove il massimo circuito internazionale itinerante farà tappa nel prossimo weekend.

Dominik Paris ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Oggi sensazioni molto positive, sono davvero soddisfatto. In generale credo di aver fatto un bel passo in avanti rispetto all’inizio della stagione. Oggi ho avuto le sensazioni giuste sotto i piedi ed ora la fiducia cresce. Non sono mai riuscito a fare così bene la Kernen-S: davvero molto positivo. C’è stato qualche errore, è vero, ma su una pista così lunga può succedere e crescendo di condizione e di fiducia potrò limitarli. Arrivo a Kitzbuehel più sereno”.

Mattia Casse ha invece offerto una prestazione sottotono e ha chiuso al tredicesimo posto: “Non sono contento, sono arrabbiato: ho fatto una gara solo normale, senza sciare male. Devo resettarmi: la velocità c’è, devo analizzare bene cosa non è andato. Ogni gara è una storia a sé, a Kitzbuehel si ripartirà da zero”.