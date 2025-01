La prima volta di Franjo Von Allmen nel superG di Wengen. 5° un Paris in ripresa, Casse davanti a Odermatt

Franjo von Allmen dà una prova del suo straordinario talento e vince per la prima volta in carriera in Coppa del Mondo: un primo successo che arriva su una delle piste che fanno la storia del Circo Bianco, il Lauberhorn. Sotto il brillante sole di Wengen l’elvetico è stato semplicemente perfetto a far segnare il crono di 1:47.65 e mettere tutti in fila nel superG, con una parte centrale di pista nella quale ha fatto la differenza.

Con il pettorale n.3 lo svizzero ha messo pressione a tutti e nessuno è riuscito a batterlo: quello ad avvicinarsi di più è stato un bravissimo Vincent Kriechmayr, arrivato a 10 centesimi di ritardo. L’austriaco ha guadagnato tanto nella parte finale dopo aver perso qualcosa nella zona della Kernen-S e ha colto una piazza d’onore di peso su una pista che sovente in passato l’ha visto esprimersi al meglio.

Terza posizione un po’ a sorpresa per un altro elvetico, ossia Stefan Rogentin: 0″58 di distacco da von Allmen. L’atleta di casa è l’unico con pettorale in doppia cifra ad ottenere un piazzamento nelle prime sei posizioni e si mette appena davanti al canadese James Crawford che è quarto a 0″62. Non brillante invece Marco Odermatt che chiude settimo a 1″04 e non è stato pimpante neanche il vincitore di Bormio Fredrik Moeller che è dodicesimo a 1″54.

Buona la prestazione di Dominik Paris e Mattia Casse che rispettivamente arrivano in quinta e sesta posizione a un ritardo di 63 centesimi e 92 centesimi da von Allmen. Finalmente abbiamo ritrovato l’altoatesino sciare su ottimi livelli dopo un periodo di appannamento: ottimi segnali in vista della discesa di domani. Il piemontese ha sbagliato invece in una curva verso sinistra a metà pista, inclinandosi e perdendo almeno mezzo secondo: un mezzo secondo che gli ha compromesso una posizione sul podio, mentre Giovanni Franzoni paga 1″73 dalla testa (17°) e si piazza appena davanti a Christof Innerhofer che è 19° a 1″91. Fuori Emanuele Buzzi.