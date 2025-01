Djokovic esalta Fonseca: “È impressionante, sono un fan del suo gioco. Rivedo un po’ di me in lui”

Novak Djokovic lascia per strada un altro set ma supera abbastanza agevolmente anche il secondo turno degli Australian Open 2025, primo Slam della nuova stagione. Il fuoriclasse serbo ha sconfitto il qualificato portoghese Jaime Faria per 6-1 6-7 6-3 6-2, raggiungendo così ai sedicesimi di finale l’ostico ceco n.26 del seeding Tomas Machac.

Nole, nel corso della conferenza stampa post-partita, è stato interpellato a proposito della giovane stella emergente brasiliana Joao Fonseca: “L’ho incontrato giusto cinque minuti prima di entrare in sala conferenze. Mi sono congratulato con lui non soltanto per la vittoria di ieri e per l’ultimo set che ho visto, ma anche per tutto ciò che ha fatto negli ultimi 6-12 mesi. Ho seguito la sua ascesa, adoro come gioca i punti importanti. È coraggioso, è un giocatore a tutto campo e colpisce in maniera molto pulita“.

“Il Brasile è un Paese molto grande ed è importantissimo per il nostro sport avere un buon giocatore brasiliano. Penso che non abbiano un giocatore di quel calibro da Guga Kuerten. È un bel momento per il Brasile, ma anche per tutto il mondo del tennis perché un giocatore così giovane che gioca così bene in un grande palcoscenico è impressionante“, ha aggiunto il 37enne di Belgrado.

“Sono un fan del suo gioco, l’ho guardato anche l’anno scorso. Vedo un po’ del mio gioco in lui, soprattutto quando io avevo la sua età e colpivo senza paura. Ha tutti i mezzi e lo ha dimostrato ieri su un grande palcoscenico. Se continua così il suo futuro sarà luminoso, non ci sono dubbi“, le parole del dieci volte vincitore dell’Happy Slam su Fonseca.