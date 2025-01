Definita l’avversaria di Jasmine Paolini al primo turno degli Australian Open: una qualificata dalla Cina

Definita l’avversaria di Jasmine Paolini nel primo turno degli Australian Open 2025. Stiamo parlando della cinese Wei Sijia, n. 119 del mondo e classe 2003. L’asiatica si è fatta largo nelle qualificazioni, piegando la bielorussa Aljaksandra Sasnovič 7-5 4-6 6-3, la tedesca Tamara Korpatsch 6-3 6-3 e infine la serba Nina Stojanovic per 4-6 6-4 7-6 (9).

Non ci sono precedenti tra le due e quindi i riferimenti di Jasmine non saranno molti. Tuttavia, la tennista allenata da Renzo Furlan vorrà esprimere quel tennis che le ha permesso di scalare in maniera impressionante la classifica, come la posizione n.4 del ranking WTA certifica. Toscana capitata nella parte bassa del tabellone, la stessa dove c’è la n.2 del mondo, Iga Swiatek.

Un percorso non semplice per Jasmine che, qualora dovesse battere la cinese, si ritroverebbe un altro turno “comodo” contro la vincente tra la statunitense Taylor Townsend e la messicana Renata Zarazua, prima di affrontare verosimilmente l’ucraina Elina Svitolina. A seguire, negli ottavi vi potrebbe essere la brasiliana Beatriz Haddad Maia e nei quarti la kazaka Elena Rybakina, con una semifinale contro Iga all’orizzonte.

Da capire quale sarà la condizione fisica dell’azzurra, che contro la ceca Karolina Muchova in United Cup ha evidenziato qualche limite di tenuta. Si spera che per il Major la condizione fisica sia migliore.