Sinner, il tabellone degli Australian Open: l’ottavo sarà complesso, evitati Alcaraz e Djokovic

Jannik Sinner comincerà la difesa del proprio titolo agli Australian Open contro il cileno Nicolas Jarry. Questo è il verdetto del sorteggio che si è tenuto nella notte italiana e che ha visto il numero uno del mondo pescare il numero trentaquattro del mondo, ma soprattutto evitare di finire dalla stessa parte di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che invece potrebbero trovarsi di fronte nei quarti di finale del primo Slam dell’anno.

Non sarà certamente un esordio scontato quello di Sinner, visto che comunque Jarry è stato numero sedici del mondo nello scorso maggio, prima di vivere una profonda crisi di risultati. Jannik ha affrontato anche il cileno sul finire della stagione passata, vincendo a Pechino in tre set in rimonta. Dopo aver perso il primo per 6-4, Sinner ha poi dominato i restanti altri due set per 6-3 6-1.

Dopo Jarry ci sarebbe il vincente del match tra il giapponese Taro Daniel e l’australiano Tristan Schoolkate, mentre successivamente al terzo turno un possibile derby azzurro con Flavio Cobolli, testa di serie numero trentadue, che non avrà comunque un esordio semplice con l’insidioso argentino Tomas Martin Etcheverry.

Negli ottavi sulla strada di Sinner potrebbe materializzarsi un ottavo complicato, con un eventuale altro derby all’orizzonte, stavolta contro Matteo Berrettini. Il romano, però, è stato davvero sfortunato, finendo in uno spicchio di tabellone semplicemente infernale. Esordio con il britannico Cameron Norrie, possibile secondo turno contro il vincente di Holger Rune (n°13 del seeding) e il cinese Zhizhen Zhang, sfida assolutamente non scontata, e poi un terzo turno contro Hubert Hurkacz (testa di serie n°18), reduce da un’ottima United Cup, che comunque avrà un esordio complicatissimo con l’olandese Tallon Griekspoor.

Rune, Hurkacz, Berrettini, Griekspoor o Zhang agli ottavi per Sinner, che nei quarti potrebbe vedersela ancora una volta in carriera contro l’idolo di casa Alex de Minaur. L’australiano è l’ottava testa di serie e dovrà stare attento al primo turno con l’olandese Botic Van de Zandschulp, in un quadrante che vede anche la presenza del greco Stefanos Tsitsipas, del russo Karen Khachanov e dell’argentino Francisco Cerundolo.

Nella parte sinistra del tabellone è stato poi inserito Taylor Fritz, che potrebbe essere così l’avversario di Sinner in semifinale. Per l’altoatesino potrebbe anche esserci una rivincita dopo la finale dell’anno scorso con Daniil Medvedev, ma sul russo c’è davvero il dubbio della sua condizione, visto che non ha mai giocato prima di Melbourne. In questo spicchio di tabellone sono presenti comunque tanti giocatori di valore come Andrey Rublev (n°9), Lorenzo Musetti (16), Frances Tiafoe (17), Ben Shelton (21), Alexei Popyrin (25) e Giovanni Mpetshi Perricard (30).

La strada per la finale è dunque lunga, tortuosa e piena di insidie per il numero uno del mondo, ma chiaramente tutti gli appassionati attendono un possibile scontro con Carlos Alcaraz, in quello che sarebbe il loro primo match con in palio un titolo Slam. Ci sarà la sfida con lo spagnolo oppure ecco spuntare nuovamente Novak Djokovic (che ai quarti potrebbe affrontare Alcaraz)? Il tutto senza dimenticare un certo Alexander Zverev, numero due del seeding e che può ritenersi davvero soddisfatto del suo sorteggio e tabellone.

TABELLONE JANNIK SINNER E POSSIBILI AVVERSARI

Primo turno: Nicolas Jarry

Secondo turno: Taro Daniel o Tristan Schoolkate

Terzo turno: Flavio Cobolli (32)

Ottavi di finale: Holger Rune (13), Hubert Hurkacz (18), Matteo Berrettini

Quarti di finale: Alex de Minaur (8), Stefanos Tsitsipas (11), Karen Khachanov (19)

Semifinali: Taylor Fritz (4), Daniil Medvedev (5), Andrey Rublev (9), Lorenzo Musetti (16)

Finale: Alexander Zverev (2), Carlos Alcaraz (3), Novak Djokovic (7).