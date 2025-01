A che ora Sinner-Tsitsipas, Australian Open Opening Week: programma, tv, streaming

Domani, venerdì 10 gennaio, Jannik Sinner sarà nuovamente in campo nella kermesse dell’Opening Week agli Australian Open 2025. La settimana dedicata a esibizioni e a eventi di varia natura prevede la disputa di due incontri/esibizione nei quali saranno protagonisti l’altoatesino (n.1 del mondo), Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz e Alexei Popyrin.

A dare il via alle danze sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne saranno lo spagnolo e l’australiano, alle 17.00 locali (07.00 italiane). Un solo precedente tra i due, piuttosto datato. Parliamo del 2021 e un giovanissimo Alcaraz fu in grado di prevalere a Winston Salem per 6-7 (9) 6-1 7-6 (1). Vedremo se questo incontro sarà altrettanto tirato, precisando che in caso di terzo set ci sarà il match tie-break a decidere.

Sinner, invece, giocherà contro il greco a partire dalle 19.00 locali (09.00 italiane) e sarà una specie di “Grande Classica”. Tsitsipas, tra l’altro, è stato uno di quei giocatori che ha dato a Jannik grandi problemi nel suo percorso di crescita. Non è un caso che nei loro incroci nella terra dei canguri abbia sempre vinto l’ellenico e, nello stesso tempo, nell’ultima sfida sulla terra rossa di Montecarlo (2024) abbia vinto Stefanos. Un match quest’ultimo condizionato dalla clamorosa topica della giudice di sedia, Aurelie Tourte. Sarà quindi interessante capire come andrà a finire.

L’Australian Open Opening Week 2025, di scena domani (venerdì 10 gennaio), relativamente ai match Alcaraz-Popyrin e Sinner-Tsitsipas, godrà della copertura streaming di Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto tra l’italiano e il greco.

AUSTRALIA OPEN OPENING WEEK 2025

Venerdì 10 gennaio (orari italiani)

Rod Laver Arena

07.00 Carlos Alcaraz vs Alexei Popyrin a Melbourne (Australia) – Diretta streaming su Discovery+.

09.00 Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas a Melbourne (Australia) – Diretta streaming su Discovery+.

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN OPENING WEEK 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+

Diretta testuale: OA Sport (Sinner vs Tsitsipas)