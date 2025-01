Il tabellone di Jasmine Paolini agli Australian Open: evitata Sabalenka, c’è Rybakina ai quarti

Urna discretamente benevola per quanto riguarda Jasmine Paolini agli Australian Open 2025. La testa di serie numero 4 ha evitato una serie di avversarie pericolose piazzate nella parte alta di tabellone ed è stata inserita nella metà bassa, laddove a presiedere c’è Iga Swiatek.

L’esordio per Paolini sarà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, mentre al secondo turno ci sarà una tra la statunitense Taylor Townsend e la messicana Renata Zarazua: scogli alla portata. Al terzo turno la giocatrice toscana è stata abbinata alla testa di serie numero 28 Elina Svitolina, mentre l’ottavo di finale sarà contro una tra Beatriz Haddad Maia e Katie Boilter.

I grandi calibri cominciano ad arrivare dagli eventuali quarti di finale, quando ad attenderla ci dovrebbe essere Elena Rybakina, finalista di questo torneo un paio di anni fa, ma potrebbero inserirsi anche giocatrici molto adatte a condizioni rapide come Madison Keys e Danielle Collins.

In semifinale ecco che ci potrebbe essere Iga Swiatek, ma non è scontato che la polacca arrivi a questa fase del torneo: quindi possono provarci Emma Navarro, Daria Kasatkina, Anna Kalinskaya e anche una Ons Jabeur in ripresa che è fuori dalle teste di serie. Favorita nella parte alta per la finale c’è Aryna Sabalenka che in semifinale dovrà vedersela probabilmente con Coco Gauff.

IL TABELLONE DI JASMINE PAOLINI AGLI AUSTRALIAN OPEN 2025

1º turno: qualificata/lucky loser

2º turno: Townsend

3º turno: Svitolina [28]

4º turno: Haddad Maia [15]/Boulter [22]

Quarti di finale: Rybakina [6]/Collins [10]/Keys [19]

Semifinale: Swiatek [2]/Navarro [8]

Finale: Sabalenka [1]/Gauff [3]