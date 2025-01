Dakar 2025, i favoriti dei camion: Martin Macik sfida Aleis Loprais ma occhio al team di Claudio Bellina

Domani, venerdì 3 gennaio, scatterà ufficialmente la quarantasettesima edizione della Dakar. La corsa più dura del mondo anche per il 2025 si prepara per regalarci grandi emozioni in Arabia Saudita (si correrà qui per il sesto anno consecutivo) e anche la categoria dei camion non sarà da meno.

Un anno fa il successo è andato al team ceco composto da Martin Macik, Fratisek Tomasek e David Svanda. Chi, quindi, vincerà la Dakar 2025? Saranno di nuovo loro i primi favoriti per agguantare il successo finale, assieme agli altri due equipaggi marchiati Iveco MM Technlogy. Vedremo anche gli olandesi Kees Koolen e Wouter de Graaff assieme al ceco Daniel Kozlovskij, quindi il trio italiano composto da Claudio Bellina, Danilo Petrucci (ex pilota MotoGP, ora in superbike) e Marco Arnoletti.

Particolare attenzione anche agli altri team marchiati Iveco. Iniziamo dal secondo della passata stagione, ovvero il team capeggiato dal ceco Ales Loprais assieme al connazionale David Kripal e al polacco Darek Rodewald (Instatrade Loprais Team de Rooy), quindi il team Eurol Rallysport con l’olandese Mitchell van den Brink (terzo un anno fa) assieme allo spagnolo Moises Torrallardona e l’olandese Jarno van de Pol.

Attenzione anche all’equipaggio “gemello” con Martin van den Brink, Rijk Mouw e Willem van Heun. Vedremo anche se si potrà inserire il team Skuba de Rooy con il lituano Vaidotas Zala, il portoghese Paulo Fiuza e l’olandese Max van Grol, quindi il Fried van de Laar Racing Team de Rooy che vedrà al via il trittico oranje con Anja van Loon, Ben van de Laar e Jan van de Laar.