Dakar 2025, Carlos Sainz Senior scalda i motori: “Ho scelto Ford perché è un progetto vincente”

Manca sempre meno all’inizio dell’edizione numero 47 del Rally Dakar, rassegna che si svolgerà dal 3 al 17 gennaio ancora una volta in Arabia Saudita, paese che ospita l’evento per il sesto anno consecutivo. Sale dunque la tensione tra i protagonisti, compreso Carlos Sainz Senior, trionfatore nel 2023 e motivato a riconfermarsi anche questa volta.

Si tratta di una nuova, fascinosa, sfida per il sessantaduenne iberico, pronto a correre con un nuovo marchio, la Ford, volante che aveva già abbracciato in WRC per svariate stagioni. Intercettato dalla testata spagnola AS, il pilota ha svelato le sue sensazioni pochi giorni prima dello start:

“Quest’anno la preparazione alla Dakar è mutata rispetto alle altre volte: chiaramente non è la stessa cosa avere una macchina con cui ha già corso, di cui hai contezza rispetto a partire da zero come abbiamo fatto quest’anno – ha precisato Sainz – Non posso che essere contento, penso che abbiamo fatto un buon lavoro e che ci siamo mossi nel modo giusto. Non cambierei nulla“.

Sainz ha poi aggiunto che, chiaramente, l’obiettivo è quello di ottenere il quinto titolo della carriera: “Quando decidi di sposare una causa come quella della Ford devi dare tutto, non ci sono vie di mezzo. Il primo anno di una macchina in Dakar è complicato, perché è una gara che nasconde sorprese ed inside, per questo è sempre molto difficile da vincere. Ma se sono qui è perché credo che questo sia un progetto vincente, o che possa diventarlo“.