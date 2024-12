Quando inizia la Dakar 2025? Date, orari, tv, programma delle 12 tappe

Dal 3 al 17 gennaio assisteremo alla 47ª edizione della Dakar, che per la sesta volta si terrà in Arabia Saudita. Un percorso lastricato di prove complicate, nella tradizione della Maratona del deserto. I concorrenti su auto, moto e camion dovranno affrontare un totale di 5146 chilometri di speciale, 7706 se si tiene conto dei vari trasferimenti, da Bisha a Shubaytah.

Vi sarà il record di partecipazioni, con 807 piloti e 493 veicoli. Tante le novità, tra cui l’assenza dei quad, vista e considerata la richiesta crescente di far parte della categoria delle moto. A proposito dei piloti su due-ruote, da quest’anno i percorsi moto-auto saranno seperati per il 45%. Il motivo di questa modifica è da ricercare nella sicurezza.

Una maniera anche di rendere più complicata la navigazione, avendo meno punti di riferimento dettate dalle tracce degli altri rider coinvolti. Confermata la super speciale di 48 ore, grande novità dell’ultima Dakar, che verrà ampliata. Parliamo di una tappa distribuita su due giornate in cui piloti dovranno fermarsi all’arrivo del tramonto e raggiungere la più vicina area di bivacco. Si dovrà dormire nel deserto e completare la frazione nel day-2. Sarà il consueto prologo, in programma a Bisha il 3 gennaio, a dare il via alle danze in dodici tappe che metteranno a dura prova i concorrenti.

L’edizione 2025 della Dakar sarò trasmessa in tv su Eurosport2 HD, offrendo una sintesi quotidiana delle stage in programma. Il tutto completato dallo streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. Vi sarà anche la possibilità di seguire sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni tappa della Maratona del deserto.

TAPPE DAKAR 2025

Prologo – 3 gennaio 2025 BISHA > BISHA 79 km (totali) | 29 km (cronometrati)

Tappa 1 – 4 gennaio 2025 BISHA > BISHA 500 km | 412 km

Tappa 2 (superstage-48 ore) 5-6 gennaio 2025 BISHA > BISHA 1057 km | 965 km

Tappa 3 – 7 gennaio 2025 BISHA > AL HENAKIYAH 845 km | 496 km

Tappa 4 – 8 gennaio 2025 AL HENAKIYAH > ALULA 588 km | 415 km

Tappa 5 – 9 gennaio 2025 ALULA > HAIL 491 km | 428 km

Giorno di riposo – 10 gennaio 2025 HAIL

Tappa 6 – 11 gennaio 2025 HAIL > AL DUWADIMI 829 km | 606 km

Tappa 7 – 12 gennaio 2025 AL DUWADIMI > AL DUWADIMI 745 km | 481 km

Tappa 8 -13 gennaio 2025 AL DUWADIMI > RIYADH 733 km | 487 km

Tappa 9 – 14 gennaio 2025 RIYADH > HARADH 589 km | 357 km

Tappa 10 – 15 gennaio 2025 HARADH > SHUBAYTAH 638 km | 119 km

Tappa 11 – 16 gennaio 2025 SHUBAYTAH > SHUBAYTAH 506 km | 280 km

Tappa 12 – 17 gennaio 2025 SHUBAYTAH > SHUBAYTAH 205 km | 134 km

