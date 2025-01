Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Rublev: forse con Fonseca diventa più duro…

Sul finire della giornata di incontri agli Australian Open 2025, il risultato a effetto è arrivato, ovvero l’eliminazione del n.9 del mondo Andrey Rublev per mano del brasiliano Joao Fonseca. Il 18enne verdeoro ha fatto vedere qualità straordinarie nel confronto col top-10 e la vittoria in tre set ha destato non poca impressione per il livello di gioco espresso.

Un risultato che riguarda anche Jannik Sinner. L’altoatesino (n.1 del mondo) infatti guida la parte di tabellone in cui è presente anche Fonseca. I due quando potrebbero incontrarsi? L’eventualità è solo in semifinale e quindi il percorso che il ragazzo di Rio de Janeiro dovrà intraprendere per giocare contro il campione in carica sarà ancora parecchio lungo.

Tuttavia, non un’eventualità così lontana dalla realtà, specie se Fonseca saprà replicare la prestazione della serata australiana. Il prossimo avversario del sudamericano sarà Lorenzo Sonego e a seguire i possibili ostacoli potrebbero essere Frances Tiafoe nel terzo turno, Daniil Medvedev negli ottavi e Taylor Fritz nei quarti. Nomi importanti, chiaramente, ma chissà…

Certo, la sensazione è che l’avventura di Jannik potrebbe complicarsi se l’ascesa del 18enne brasiliano dovesse proseguire nel suo incedere. Non resta che godersi lo spettacolo.

TABELLONE JANNIK SINNER AUSTRALIAN OPEN 2025

Secondo turno: Tristan Schoolkate

Terzo turno: Tomas Etcheverry/Marcos Giron

Ottavi di finale: Holger Rune (13), Hubert Hurkacz (18), Matteo Berrettini

Quarti di finale: Alex de Minaur (8), Karen Khachanov (19), Alex Michelsen

Semifinali: Taylor Fritz (4), Daniil Medvedev (5), Joao Fonseca

Finale: Alexander Zverev (2), Carlos Alcaraz (3), Novak Djokovic (7).