A che ora Sinner-Schoolkate, Australian Open 2025: programma esatto, tv, streaming

Domani, non prima delle 09.00 italiane, Jannik Sinner giocherà sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne il secondo turno degli Australian Open. Il n.1 del mondo, reduce dalla vittoria contro il n.34 ATP, Nicolas Jarry, tornerà in campo per confrontarsi con l’australiano Tristan Schoolkate (n.173 del ranking).

Non ci sono precedenti tra i due, ma logicamente il favorito è il giocatore italiano, decisamente più navigato in esperienze Slam. Tuttavia, l’azzurro non potrà permettersi distrazione al cospetto di un avversario che potrebbe rivelarsi pericoloso, per la sua grande capacità di muoversi sul campo e i tanti ace che riesce a realizzare ogni sfida.

Jannik, chiaramente, darà tutto se stesso per fare la differenza e guadagnarsi l’accesso al terzo turno. Sarà interessante capire se e quanto ci sarà stata un’evoluzione del suo tennis, considerando nella prima uscita una percentuale di prime di servizio in campo nel range del 50%.

La partita tra Jannik Sinner e l’australiano Tristan Schoolkate, valida per il secondo turno degli Australian Open 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-SCHOOLKATE AUSTRALIAN OPEN 2025

Giovedì 16 gennaio

Rod Laver Arena – Inizio alle 01.30 italiane

R. Sramkova vs I. Swiatek [2]

Non prima delle 03.30 italiane

T. Bayer [Q] vs A. de Minaur [9]

Non prima delle 09.00 italiane

J. Sinner [1] vs T. Schoolkate [WC]

A seguire

R. Zarazua vs J. Paolini [4]

PROGRAMMA SINNER-SCHOOLKATE AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport