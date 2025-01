Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Medvedev. Acquolina anche per Sonego e Musetti

Jannik Sinner ha faticato più del previsto per battere l’australiano Tristan Schoolkate e qualificarsi al terzo turno degli Australian Open 2025, primo Slam della stagione di tennis. Il numero 1 del mondo ha sofferto la verve del padrone di casa nel primo set, ma poi è riuscito a rimontare dall’alto di un maggior tasso tecnico e a regolare l’avversario con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3. Il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo tra un paio di giorni per affrontare lo statunitense Marcos Giron, partendo con i favori del pronostico contro il numero 46 del ranking ATP, capace di battere l’argentino Tomas Martin Etcheverry al quinto set.

L’unico precedente ha sorriso all’azzurro ai trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai, l’obiettivo è chiaramente quello di raggiungere gli ottavi di finale nel torneo vinto dodici mesi fa sul cemento di Melbourne. Proprio a quel punto potrebbe arrivare il primo vero grande ostacolo sulla strada del nostro portacolori, ovvero il danese Holger Rune, favorito contro il serbo Miomir Kecmanovic (oggi giustiziere del polacco Hubert Hurkacz).

Il numero 13 del mondo, che oggi ha avuto la meglio su Matteo Berrettini dopo quattro set molto lottati, ha battuto l’altoatesino nel 2022 a Sòfia e nel 2023 nella rocambolesca semifinale di Montecarlo, ma poi l’azzurro ha pareggiato il conto dei precedenti tra il round robin delle ATP Finals del 2023 e i quarti di Montecarlo nel 2024. L’eventuale quarto di finale sarebbe contro chi avrà la meglio nello spicchio che prevede Michelsen-Khachanov e Cerundolo-De Minaur, ma un paio di risultati odierni hanno avuto una ripercussione diretta sull’eventuale semifinale di Jannik Sinner.

Le sconfitte al quinto set del russo Daniil Medvedev (finalista l’anno scorso) e del brasiliano Joao Fonseca (giovane promessa reduce dal successo su Andrey Rublev), rispettivamente contro lo statunitense Learner Tien e il nostro Lorenzo Sonego, hanno stravolto la parte alta del tabellone. Il piemontese ha infatti un’occasione ghiotta prima al terzo turno contro l’ungherese Fabian Marozsan e poi nell’eventuale ottavo contro il vincente di Moutet-Tien, mentre Lorenzo Musetti, capace di regolare il canadese Denis Shapovalov, dovrà vedersela contro lo statunitense Ben Shelton e poi verosimilmente contro l’altro americano Taylor Fritz, numero 4 del mondo favorito contro il francese Gael Monfils. L’occasione sembra essere interessante per Musetti e Sonego che potrebbe anche affrontarsi tra loro in un quarto di finale che sarebbe da sogno.