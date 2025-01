Quando si gioca Sinner-Popyrin, Australian Open Opening Week: orario e programma, incertezza sulla tv

Jannik Sinner farà il proprio esordio stagionale nella giornata di martedì 7 gennaio, quando scenderà in campo sul cemento di Melbourne per affrontare il padrone di casa Alexei Popyrin in un incontro di esibizione. La partita fa parte della Australian Open Opening Week, un evento con scopo benefico che animerà la settimana verso gli Australian Open, primo Slam della stagione in programma proprio in questa località dal 12 al 26 gennaio. Sarà un test importante per il nostro portacolori, motivato a scaldare la gamba in vista dell’importante appuntamento in terra oceanica, dove sarà chiamato a difendere il successo della passata edizione.

Il numero 1 del mondo aprirà il 2025 con un testa a testa contro l’australiano in una sfida denominata “The Next Wave”. L’appuntamento è per le ore 06.00 italiane (le ore 16.00 locali), il 23enne padrone del ranking ATP incrocerà il 25enne numero 24 della graduatoria internazionale. I due tennisti si sono affrontati soltanto una volta in carriera: l’altoatesino perse in due set ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid nel 2021, ma ora è ovviamente il favorito della vigilia. Sarà il primo di due incontri di esibizione, per l’altro bisognerà aspettare venerdì 10 gennaio quando dall’altra parte della rete ci sarà il greco Stefanos Tsitsipas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Sinner-Popyrin, incontro di esibizione della Australian Opening Week. Al momento non è prevista la diretta tv e/o streaming della partita, ma si attendono novità. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-POPYRIN, ESIBIZIONE MELBOURNE

Martedì 7 gennaio

Ore 06.00 Jannik Sinner vs Alexei Popyrin

PROGRAMMA SINNER-POPYRIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: al momento non prevista.

Diretta streaming: al momento non prevista.